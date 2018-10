Varnostni preplah: nosečo Meghan obkolila množica

Vojvodinja SussekškaMeghan Markle je obiskala tržnico v Suvi, prestolnici Fidžija. Tam bi se morala zadržati 20 minut in srečati ženske, ki v okviru programa Združenih narodov delajo na stojnicah. A so jo varnostniki že po šestih minutah pospremili stran zaradi "varnostnega preplaha". 37-letno Meghan je namreč obkolila množica ljudi, zaskrbljena vojvodinja pa je telesni stražarki nekaj zašepetala v uho. Njeni varnostniki so hitro spoznali, da se Meghan ne počuti dobro, zato so jo hitro pospremili stran.

Iz Kensingtonske palače so sporočili, da je bila za to kriva nepregledna množica v kombinaciji z vročim in vlažnim ozračjem.