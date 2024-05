Varnostnica v Cannesu po sporu s Kelly Rowland v nov zaplet z Massiel Taveras

Varnostnica filmskega festivala v Cannesu, ki jo je Kelly Rowland javno okrcala, se je zapletla v še en burni pogovor. Dominikansko igralko Massiel Taveras so v objektive ujeli, ko je sunila uslužbenko, ki jo je priganjala, naj pohiti po stopnicah, mad tem ko si je 39-letnica še popravljala vlečko obleke, na kateri je imela podobo Jezusa, in pozirala fotografom.

Kaj natančno se je med varnostnico in igralko dogajalo in katere besede sta si izmenjali, ni znano, so pa njuno interakcijo na kamero ujeli prisotni, eden od videov pa je kmalu zaokrožil po družbenih omrežjih. Taveras je bila vidno razburjena nad varnostničinim obnašanjem, med tem ko je na vrhu stopnic skušala še zadnjič pomahati zbranim, pa se je je varnostnica dotaknila in jo skušala prisiliti, da se premakne v notranjost zgradbe.