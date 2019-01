Varnostnik na Gaginem koncertu postal spletna senzacija

32-letna glasbenica Stefani Joanne Angelina Germanotta , znana pod umetniškim imenom Lady Gaga , je pred dnevi nastopila v Las Vegasu, kjer je dodobra ogrela ozračje in med zbrano množico spravila na noge tudi kanadsko zvezdnico Celine Dion . Posnetki, ki so zaokrožili na družbenih omrežjih, so razkrili, da je 50-letna Celine na Gaginem koncertu neizmerno uživala in prepevala nekatere najbolj znane uspešnice, kot so Poker Face, Telephone, Paparazzi in druge. Po koncertu sta se glasbenici tudi fotografirali skupaj, Lady Gaga pa je fotografijo delila na svojem Instagramu.

Spletna senzacija je postal tudi varnostnik, čigar identiteta zaenkrat še ni znana. Ta je, kot preostali člani varovanja, stal ob odru in skrbel, da ne bi prišlo do izgredov in da se ne bi kdo poskušal prebiti na koncertni oder. Tuji mediji poročajo, da so ga kolegi iz varnostne službe večkrat opozorili, naj se ne obrača na oder h Gagi in naj ima pozornost usmerjeno izključno na obiskovalce koncerta. V enem trenutku pa se, kot kaže, ni mogel več upreti melodiji in je začel na vso moč prepevati eno izmed Gaginih manj znanih pesmi Beautiful, Dirty, Rich, ki je leta 2008 izšla na njenem albumu The Fame. Varnostnika je posnel eden izmed obiskovalcev koncerta in posnetek delil na svojem Twitterprofilu, poleg pa zapisal, da je to najverjetneje eden izmed najbolj gorečih oboževalcev Lady Gage na celotnem koncertu.