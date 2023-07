Varnostnik Wembanyamaja naj bi fizično obračunal z Britney Spears.

Tuji mediji poročajo, da se je pevki Britney Spears pripetil neprijeten incident, v katerega naj bi bil vpleten varnostnik košarkarja Victorja Wembanyamaja. 'Čudežni deček' in pop princesa sta bila v isti lasvegaški restavraciji, Spearsova pa je z mladim športnikom želela posneti fotografijo. To ni bilo po godu varnostniku, ki naj bi pevki to skušal preprečiti kar s pomočjo fizične moči.

'Čudežni deček' Victor Wembanyama in pop princesa Britney Spears naj bi se skupaj znašla v precej nenavadnem incidentu. Košarkar, ki je bil letošnji prvi izbor v naboru Lige NBA, in glasbenica sta bila v isti lasvegaški restavraciji, Spearsova pa je z mladim športnikom želela posneti fotografijo. Ko se je približala njegovi mizi, da bi ga vprašala, ali se lahko skupaj fotografirata, ga je potrepljala po ramenu in pri tem doživela neprijeten pripetljaj. V istem trenutku naj bi namreč član varnostne ekipe San Antonio Spursov pevko s hrbtom odrinil stran od športnika. Varnostnik naj bi pevko udaril v obraz, ta pa naj bi po poročanju ameriškega TMZ-ja izgubila ravnotežje in padla na tla. Pri padcu naj bi ji varnostnik z obraza zbil očala. Dogodek naj bi pevka že prijavila policiji kljub temu, da se ji je varnostnik kasneje opravičil, češ da v navalu ni opazil, kdo je želel fotografijo s košarkarjem. Domnevni incident se je zgodil v restavraciji Catch v hotelu ARIA v Las Vegasu v sredo. Spomnimo, Wembanyama so Spursi izbrali kot prvega na naboru lige NBA prejšnji mesec. V petek bo v Las Vegasu debitiral v poletni ligi NBA.