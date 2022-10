Varuška Olivie Wilde trdi, da je imel Harry Styles romanco s Florence Pugh

Kot kaže, Olivia Wilde res ni bila najboljša delodajalka nekdanji varuški, saj ta kar ne neha izdajati družinskih skrivnosti. V nedavnem intervjuju za Daily Mail je namreč razkrila, da naj bi bil razlog za to, da se 38-letna režiserka z igralko Florence Pugh gleda malce postrani, romanca, ki jo je imel Harry Styles s 26-letno zvezdnico filma Ne skrbi, draga – in to še pred Olivio.

Med oboževalci filma Ne skrbi, draga še zmeraj ostaja nerešeno vprašanje, in sicer, zakaj natančno sta se Olivia Wilde in Florence Pugh sprli. Odgovor je sedaj očitno podala kar nekdanja varuška Wildove, ki je v nedavnem intervjuju razkrila, da se je 26-letna igralka romantično zapletla s Harryjem Stylesom, njuna ljubezen pa naj bi se zaključila, preden je pevec postal par z Wildovo.

icon-expand Olivia Wilde, Harry Styles in Florence Pugh FOTO: Profimedia

Erika Genaro, kakor je ime nekdanji varuški, v videoposnetku, ki se je pojavil na spletu, trdi, da ji je Jason Sudeikis povedal, da je imela Flo razmerje s Stylesom, ko je še bila v zvezi z nekdanjim fantom Zachom Braffom, s katerim sta se po dolgoletni zvezi v začetku leta razšla. Po varuškinih petih minutah slave sta se hitro ponovno v skupni izjavi združila Sudeikis in Wildova, ki sta njene trditve zanikala in po dolgem času znova enotno nastopila v javnosti: "Kot staršema nama je bilo zelo težko, ko sva izvedela, da je nekdanja varuška najinih dveh otrok v javnosti širila lažne in neumne obtožbe o nama. Njena 18 mesecev dolga kampanja nadlegovanja naju, najinih ljubljenih, bližnjih prijateljev in kolegov je dosegla nesrečni vrh. Še naprej se bova posvečala vzgoji in zaščiti najinih otrok ter upala, da nas bo končno pustila pri miru."

Zvezdnici naj bi se sicer že med snemanjem skupnega filma sprli, to pa je za ameriške medije potrdilo več virov, ki so bili prisotni na prizorišču snemanja filma. Razlog naj bi bil ta, da je bila Florence nesrečna, ko je izvedela, da sta se med snemanjem v Palm Springsu zapletla režiserka in njen soigralec, s katerima je sodelovala pri filmu Ne skrbi, draga. "Ko je Flo videla Harryja in Olivio, ki sta se na prizorišču snemanja obešala drug po drugem, ni bila preveč vesela, Olivia pa je bila v tistem času še vedno uradno z Jasonom," je za Page Six takrat povedal neki vir.