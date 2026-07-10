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Tuja scena

Vatikan bo digitaliziral 4,7 milijona fotografij Janeza Pavla II.

Vatikan, 10. 07. 2026 18.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Janez Pavel II.

Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. Zbirka po navedbah portala Vatican News med drugim vključuje fotografije z 250 potovanj v tujino in po Italiji ter posnetke avdienc, maš in drugih dogodkov.

Vatikan bo digitaliziral 4,7 milijona fotografij Janeza Pavla II.
Vatikan bo digitaliziral 4,7 milijona fotografij Janeza Pavla II.
FOTO: Profimedia

Poleg tega, da bodo digitalizirali negative in jih znanstveno katalogizirali, bodo originale strokovno restavrirali, na novo shranili in trajno zavarovali, poroča APA.

Janez Pavel II. je bil od leta 1978 do svoje smrti 2. aprila 2005 vodja Katoliške cerkve, pred tem pa nadškof v Krakovu. Leta 2014 ga je papež Frančišek razglasil za svetnika.

Razlagalnik

Izraz pontifikat označuje obdobje vladanja oziroma službovanja papeža na čelu Katoliške cerkve. Beseda izvira iz latinske besede 'pontifex', kar dobesedno pomeni 'graditelj mostov', v prenesenem pomenu pa se nanaša na vrhovnega duhovnika. Pontifikat se začne z izvolitvijo novega papeža na konklavu in se konča z njegovo smrtjo ali odstopom.

Vatikan, uradno imenovan Mestna država Vatikan, je najmanjša neodvisna država na svetu po površini in številu prebivalcev. Ustanovljen je bil leta 1929 z Lateranskimi sporazumi med Svetim sedežem in Kraljevino Italijo. Njegova glavna vloga je zagotavljanje neodvisnosti papeža in Svetega sedeža kot osrednje uprave Katoliške cerkve, kar omogoča nemoteno opravljanje duhovne in diplomatske misije po vsem svetu.

Kanonizacija je uraden postopek v Katoliški cerkvi, s katerim Cerkev nekoga razglasi za svetnika. To pomeni, da je oseba po smrti v nebesih in je lahko predmet javnega češčenja po vsem svetu. Postopek običajno vključuje temeljito preiskavo življenja, del in kreposti kandidata, pri čemer se pogosto zahteva tudi potrditev čudežev, ki naj bi se zgodili na priprošnjo te osebe. Razglasitev za svetnika je končna stopnja po predhodnih fazah, kot sta razglasitev za častitljivega in beatifikacija (razglasitev za blaženega).

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Janez Pavel II. papež fotografije zbirka Vatikan

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