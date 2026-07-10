Vatikan bo digitaliziral 4,7 milijona fotografij Janeza Pavla II.

Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. Zbirka po navedbah portala Vatican News med drugim vključuje fotografije z 250 potovanj v tujino in po Italiji ter posnetke avdienc, maš in drugih dogodkov.

Poleg tega, da bodo digitalizirali negative in jih znanstveno katalogizirali, bodo originale strokovno restavrirali, na novo shranili in trajno zavarovali, poroča APA.

Janez Pavel II. je bil od leta 1978 do svoje smrti 2. aprila 2005 vodja Katoliške cerkve, pred tem pa nadškof v Krakovu. Leta 2014 ga je papež Frančišek razglasil za svetnika.