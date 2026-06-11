Vatikan potrdil: skrivaj sta se sestala papež in Bad Bunny

Da sta se srečala papež Leon XIV. in Bad Bunny , je v izjavi za javnost sporočil Vatikan. Dvojica se je na kratko sestala v Madridu v začetku tedna, skupnih fotografij pa niso objavili. Kot je sporočil papežev tiskovni predstavnik, se je ta srečal z glasbenim zvezdnikom, ki je bil v družbi družinskih članov in drugih ljudi.

Za srečanje naj bi zaprosil 32-letni Portoričan, po tem, ko sta si segla v roke, pa naj bi bil vidno ganjen. Med srečanjem je bilo prisotnih več ljudi, so še razkrili, med drugimi tudi Bad Bunnyjevi družinski člani.

Da bosta v Madridu istočasno, je papež izvedel na letu iz Rima v špansko prestolnico, kjer je na novinarsko vprašanje, ali meni, da bo več mladih na koncertu ali na srečanju z njim, odgovoril: "Mislim, da jih bo veliko šlo na koncert, a našlo se jih bo tudi nekaj, ki bodo prišli pogledat papeža. In tudi to nam nekaj pove."