Vatikan potrdil: skrivaj sta se sestala papež in Bad Bunny

Da sta se srečala papež Leon XIV. in Bad Bunny, je v izjavi za javnost sporočil Vatikan. Dvojica se je na kratko sestala v Madridu v začetku tedna, skupnih fotografij pa niso objavili. Kot je sporočil papežev tiskovni predstavnik, se je ta srečal z glasbenim zvezdnikom, ki je bil v družbi družinskih članov in drugih ljudi.
Za srečanje naj bi zaprosil 32-letni Portoričan, po tem, ko sta si segla v roke, pa naj bi bil vidno ganjen. Med srečanjem je bilo prisotnih več ljudi, so še razkrili, med drugimi tudi Bad Bunnyjevi družinski člani.
Da bosta v Madridu istočasno, je papež izvedel na letu iz Rima v špansko prestolnico, kjer je na novinarsko vprašanje, ali meni, da bo več mladih na koncertu ali na srečanju z njim, odgovoril: "Mislim, da jih bo veliko šlo na koncert, a našlo se jih bo tudi nekaj, ki bodo prišli pogledat papeža. In tudi to nam nekaj pove."
Kljub temu da se morda na prvi pogled zdi, da papež in zvezdnik nimata nič skupnega, pa temu ni čisto tako. Oba pozivata k reševanju težav z migranti v ZDA in oba sta se v preteklosti morala soočati s kritikami ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Temu ni bil všeč pevčev nastop med polčasom Superbowla in njegov govor na podelitvi grammyjev, razjezilo pa ga je tudi papeževo javno nasprotovanje vojni v Iranu.
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