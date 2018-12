'Včasih te življenje povozi'

Drew Barrymore je s svojo igralsko kariero začela v starosti enajstih mesecev. Leta 1980 se je prvič pojavila v filmu Altered States, leto kasneje je dobila vlogo Gertie, mlajše sestrice Elliotta, v filmu E. T., zaradi česar je postala slavna. Nato pa je sledila že prva prestižna nominacija – 1984 je za vlogo v filmu Irreconcilable Differencesprejela nominacijo za zlati globus v kategoriji za najboljšo stransko igralko.

Zaradi nenadne slave je imela Drew zelo težavno otroštvo, pri devetih letih je že kadila, v starosti enajst let je začela z alkoholom, leto kasneje je že kadila marihuano, pri trinajstih letih pa je bila odvisna od kokaina. Prvič je odšla na rehabilitacijo, ko je imela trinajst let. Kljub težavni mladosti je še vedno veliko igrala in videli smo jo v filmih, kot so Vražja dekleta, Vse kar si želiš, Prvi poljub, Batman za vse čase, Charliejevi angelčki, Donnie Darko, Sivi vrtovi ...

Igralka ima zdaj 43 let in v zadnjih letih se je umaknila od hollywoodskega blišča. Odločila pa se je tudi, da bo pokazala tudi drugi obraz Hollywooda. Če še vedno veliko zvezdnic kaže brezhibno podobo – popolno telo, popoln obraz, popolno življenje, pa se je igralka odločila, da bo pokazala, da zvezdniki niso nekaj popolnega, ampak so samo ljudje polni dvomov.

Zvezdnica tako že dlje časa objavlja fotografije, na katerih je nenaličena, zdaj pa se je odločila, da bo poudarila še več stvari – hollywoodski glamur je le iluzija. Tako je že pred dnevi priznala, da se je ob pogledu v ogledalo zamislila, kakšno je realno življenje. "Ko sem peljala otroka v šolo, sem imela na sebi trenirko in vprašala sem se, če je to primerno, kajti počutila sem se kot neurejena mamica ..."