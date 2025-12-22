Včasih velika zvezda, zdaj živi na ulici

Nekdaj ena izmed večjih zvezd TV-mreže Nickelodeon zdaj živi na ulici. Vidno spremenjenega Tylorja Chasea , najbolj znanega po svoji vlogi Martina Qwerlyja v humoristični seriji Ned's Declassified School Survival Guide , je ena od oboževalk prepoznala na ulicah Los Angelesa in z njim posnela tudi videoposnetek.

Videoposnetek je razžalostil njegove kolege, vključno z Danielom Curtisom Leejem, Devonom Werkheiserjem in Lindsey Shaw. "Ni veliko, kar bi lahko storil, ampak želel bi si, da bi se lahko z njim pogovarjal, mu pokazal, da ga imam rad in ga pogledal v oči. Pogrešam Tylorja, Tylorja imam tako rad," je dejala Shaw.

Objava pa je pretresla tudi njegove številne oboževalce. "Žal mi je zanj. V tej industriji divja zloraba. Upam, da bo dobil pomoč in se streznil," je dejal eden od uporabnikov družbenega omrežja X, drugi pa je dodal: "Neverjetno žalostno. Hollywood 'požira' mlade. Ne pozabite moliti za odvisnika, ki še vedno trpi." 36-letnik, ki je zaslovel že v mladosti, je med drugim igral tudi v filmu Max in njegov brat.