Tuja scena

Včasih velika zvezda, zdaj živi na ulici

Los Angeles, 22. 12. 2025 10.01 pred 40 minutami 1 min branja 6

Avtor:
E.K.
Tylor Chase

Nekoč priljubljeni igralec Tylor Chase, znan po vlogi v seriji Ned's Declassified School Survival Guide, trenutno živi na ulicah Los Angelesa. Njegovo žalostno usodo je razkrila oboževalka s posnetkom, ki je pretresel njegove nekdanje kolege in številne oboževalce.

Nekdaj ena izmed večjih zvezd TV-mreže Nickelodeon zdaj živi na ulici. Vidno spremenjenega Tylorja Chasea, najbolj znanega po svoji vlogi Martina Qwerlyja v humoristični seriji Ned's Declassified School Survival Guide, je ena od oboževalk prepoznala na ulicah Los Angelesa in z njim posnela tudi videoposnetek.

Videoposnetek je razžalostil njegove kolege, vključno z Danielom Curtisom Leejem, Devonom Werkheiserjem in Lindsey Shaw. "Ni veliko, kar bi lahko storil, ampak želel bi si, da bi se lahko z njim pogovarjal, mu pokazal, da ga imam rad in ga pogledal v oči. Pogrešam Tylorja, Tylorja imam tako rad," je dejala Shaw.

Objava pa je pretresla tudi njegove številne oboževalce. "Žal mi je zanj. V tej industriji divja zloraba. Upam, da bo dobil pomoč in se streznil," je dejal eden od uporabnikov družbenega omrežja X, drugi pa je dodal: "Neverjetno žalostno. Hollywood 'požira' mlade. Ne pozabite moliti za odvisnika, ki še vedno trpi." 36-letnik, ki je zaslovel že v mladosti, je med drugim igral tudi v filmu Max in njegov brat.

Tylor Chase igralec brezdomec serija

Ed Sheeran shujšal za 14 kilogramov: 'Opustil sem slabe navade'

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brusilec
22. 12. 2025 10.40
in zdej je ktiva industrija? krivi so sami, starši, prijatelji, pijavke.. dejansko ko starši probajo rešiti te mlade, na koncu izpadejo kot pijavke, kot recimo pri Britney spears.. v resnici bi jih pa slava prežvečila, končali bi na ulici kot ta revež.. preveč denarja, slave, moči.. je za nekatere strup. in takih primerov je bilo že kar nekaj. ni zadosti da znaš zaslužiti, dobiti denar.. moraš potem znati z tem denarjem preživeti. njega so pokopali dilerji,.. ne pa filmska industrija
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
22. 12. 2025 10.40
To se zgodi, ko nisi pripravljen in imaš neumne starše ter premlad prideš do preveč denarja, kot ga imajo tvoji vrstniki.... star je 32 let in je že starček.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
22. 12. 2025 10.39
Že ni bil toliko znan, da živi na ulici ... !!!
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
22. 12. 2025 10.36
Sedaj ga imajo pa vsi radi, čudno potem, da niso vedeli, kako propada?
Odgovori
+3
3 0
zani10
22. 12. 2025 10.20
Niti mal se mi ne smili
Odgovori
+2
5 3
SpamEx
22. 12. 2025 10.07
Se mi zdi grdo se naslajati nad nesrečo drugih
Odgovori
+11
12 1
bibaleze
