Victoria Beckham ob Davidovem rojstnem dnevu: Ti si moje vse

Davida Beckhama je družina zasula s prisrčnimi objavami ob njegovem 47. rojstnem dnevu. Nekdanji nogometaš se je skupaj z družino odpravil na počitnice na Bahame, njegova žena Victoria pa je na družbenem omrežju Instagram delila več objav, s katerimi se je poklonila Davidu in njunemu skupnemu življenju, ki ga soustvarjata že več kot 20 let.

David in Victoria Beckham

Nekdanja članica skupine Spice Girls je nato delila še galerijo družinskih fotografij, na katerih so tudi njuni štirje otroci, 23-letni Brooklyn, 19-letni Romeo, 17-letni Cruz in 10-letna Harper Seven. "Vse najboljše najboljši očka! Tako zelo te imamo radi! Veliko poljubčkov od vseh nas," je ob galeriji fotografij zapisala Victoria.