Vdova Boba Sageta na grammyjih razkrila, da je ponovno zaljubljena

Kelly Rizzo, vdova pokojnega igralca in komika Boba Sageta, je ponovno srečna v ljubezni. Blogerka se je na eni od zabav, ki so sledile podelitvi grammyjev, pojavila v družbi igralca Breckina Meyerja in tako javnosti razkrila, da je dve leti po moževi smrti ponovno zaljubljena.

Kelly Rizzo in Breckin Meyer sta par. Dvojica se je pred dnevi z roko v roki udeležila letne zabave ob podelitvi nagrad, ki jo organizira Steven Tyler, in se tako prvič v javnosti pojavila skupaj. To je prva zveza, ki jo je blogerka potrdila po smrti moža Boba Sageta, po tem, ko je ta umrl v hotelski sobi na Floridi zaradi udarca v glavo.

"Trajalo je kar nekaj časa, da sem prišla do točke, ko sem si rekla, da bi bil tudi on zadovoljen," je za E!News povedala 44-letnica. Kot je še poročal omenjeni medij, naj bi bile z njeno novo zvezo zadovoljne tudi igralčeve tri odrasle hčere, 36-letna Aubrey, 34-letna Lara in 31-letna Jennifer, ki so z mačeho v dobrih odnosih. "To je krasno, veliko mi je pomenilo, da so mi dale svoj blagoslov. So pravi angeli, njihova podpora pa je zame zelo pomembna," je še dejala Rizzo, ki je nedavno za People spregovorila o odnosu s sestrami in kako še vedno žaluje zaradi izgube moža. "Še vedno je velik del mojega življenja. Rada sem z njegovimi hčerkami in se ga spominjam skozi majhne stvari, ki jih počnem vsak dan. Nikoli ne bo nikamor odšel," je še dodala.