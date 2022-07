Vdova Boba Sageta pol leta po njegovi smrti: Svet brez tebe več ni isti

43-letnica je priznala, da v teh preteklih mesecih najbolj pogreša njegovo norčavost, smeh, glasbo, njegovo ljubkost, skrb za druge, duhovitost, poznornost ter nežnosti in toplino. Ob tem je povedala, da jo je zlomljeno srce naučilo tudi mnogo o ljudeh, ki jo obkrožajo. ''Minilo je tudi šest mesecev iskanja upanja, učenja kako biti v tem svetu pogumna brez tebe, šest mesecev skrbi in sočutja vseh, ki te imajo radi, zgliževanja s tvojimi magičnimi hčerami in se truditi, kako biti mogče skupaj. Še st mesecev truda ljubiti, se smejati in živeti, ker bi si to želel, pri čemer bi vztrajal,'' je dodala in iskreno zaključila: ''Pogrešamo te tako zelo, vsak dan. Rada te imam, ljubezen, svet še zmeraj ni isti brez tebe.''