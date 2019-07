Vdova botra soula meni, da so ga omamili in ubili

Njegova zadnja, četrta žena Tomi Rae Brown , s katero se je poročil leta 2001, je zdaj obtožila vse, ki so bili Brownu blizu, da so mu priskrbeli nevarne droge in ga tako umorili, je pisal britanski The Mirror.

Legendarni James Brown je umrl leta 2006 po odpovedi srca, ko je bil star 73 let. Brown je poznan kot "boter soula", hkrati pa je živel razburljivo in ekscesov polno življenje ob prelomni soul in R&B-glasbi, ki jo je ustvaril v več kot pol stoletja dolgi karieri.

"Menim, da bi bil lahko umorjen. Pitali so ga z drogami in mu niso plačali. Drog ne daješ nekomu, na kogar bi moral paziti in ga varovati. Bil je krek kokain in fenciklidin, povsod je bilo polno tega. Metala sem stran, a je nekdo to dobavljal. Govoril mi je, prinesi mi moj zeleni suknjič, prinesi mi rjavi suknjič, in vedno je imel kaj po žepih. Ljudje so mu to dajali. Nikoli ni bil na drogah, dokler ni bil v svojih štiridesetih, bolj sta ga zanimala izobrazba in končanje rasne vojne. A ljudje so mu to dajali, jaz pa sem ga prepričevala, da mu to ne bo pomagalo. Držala sem ga stran od tega, plesala sva, se ljubila, šla naokoli, imel je več energije kot jaz," je razložila abrahamovka.

Brown je bil v sedemdesetih letih strogo proti mamilom in je neslavno odpustil bodoča člana Parliament–Funkadelic, Bootsyja CollinsainCatfisha Collinsa, ker sta leta 1971 med koncertom vzela LSD.

Po njegovi smrti so krožile anekdote, da so dali, ker se njegovi potomci niso mogli zediniti o pokopu, njegovo telo mumificirati, da ne bi razpadlo, kar je leta 2014 za The Guardian povedal njegov voznik William Murrell. Poseg naj bi stal okoli 125 tisoč evrov, po drugi različici pa naj bi mu odrezali noge, da so lahko opravili DNK- teste, saj se je javilo lepo število ljudi, da so njegovi sinovi oz. hčerke. Brown naj bi imel uradno devet otrok, neuradno pa 13 ali celo več.