Vdova Chrisa Cornella toži Soundgarden

Roker Chris Cornell, ki je zaslovel z zasedbami, kot sta Soundgarden in Audioslave je maja 2017 umrl, star le 52 let. Glasbenik je storil samomor. Kljub temu da se je življenje njegove družine počasi vrnilo na stare tire, pa je med Chrisovo zasedbo Soundgarden in njegovo vdovo, Vicky Cornell, prišlo do trenj. Zadeva pa je očitno pristala celo na sodišču.

"Poskrbela bom za pravico za moževo delo in spomin, za najine otroke in za vse, za kar se zavzemamo," je zapisala v Instagram zapisu ter dodala, da ne bo dovolila, da z njo pometajo: "Nisem mislila, da bo do tega prišlo. Toda ne bom dovolila, da me bodo potisnili na stran zaradi tega, ker je to za nekoga lažje ali pa zaradi koristi. Ne bom žrtvovala prihodnosti svojih otrok, zato ker je nekdo pohlepen. Poleg tega ne bom dovolila, da me pogoltne sramota, ker nas je moški, ki nas je ljubil, odšel prezgodaj."

Spletna stran E! News je nato pridobila tudi sodne dokumente, iz katerih je razvidno, da je vdova na sodišče vložila papirje, s katerimi želi doseči, da pokojni mož za sedem še neobjavljenih pesmi dobi delež zaslužka. Zapisano je še, da so se Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Sheperd ter njihov menedžerRit Venerus brezsramno zarotili proti Chrisovi vdovi in mladoletnim otrokom z namenom, da bi neupravičeno dobili na sto tisoče dolarjev, kajti Chris naj bi pred smrtjo z zasedbo posnela kar nekaj svežega materiala.

Vdova naj bi pred časom zasedbi rekla, da nima težav, če zasedba uporabi dotični material, dokler bodo poskrbeli, da bo material spoštljiv do pokojnega glasbenika.