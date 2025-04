Vdova hokejista sedem mesecev po njegovi smrti rodila sina

Meredith Gaudreau, vdova pokojnega zvezdnika lige NHL Johnnyja Gaudreauja, je sedem mesecev po njegovi smrti oznanila rojstvo njunega tretjega otroka. "Še en fantek. Carter Michael Gaudreau – isto srednje ime ima kot njegov očka," je ponosna pripisala v galeriji fotografij, ki jih je objavila na Instagramu. "John, hvala, ker si mi dal našo čudovito družino. Radi te imamo, očka, in zelo te pogrešamo," je še zapisala in dodala, da je bil dojenček, ki se je rodil 1. aprila, ob rojstvu enake teže in velikosti kot njegov oče.