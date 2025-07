Vdova Hugha Hefnerja opušča njegov priimek: To ni brisanje preteklosti

Preden bo ponovno stopila pred oltar, je vdova Hugha Hefnerja na sodišču zaprosila za spremembo priimka v dekliškega. Crystal Hefner je maja razkrila, da jo je partner James Ward zaprosil za roko, osem let po smrti ustanovitelja Playboya pa ne želi več njegovega zadnjega imena. "Vdova sem in se vračam k svojemu dekliškemu priimku," je v uradni prošnji zapisala nekdanja manekenka, poroča revija Us Weekly.

39-letnica je odločitev o spremembi priimka dodatno pojasnila v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisala: "Opustitev priimka Hefner ni brisanje preteklosti, je poklon temu, kako daleč sem prišla. Dolgo časa sem to ime nosila, ker nisem vedela, kdo sem brez njega. Mislila sem, da me bo obvarovalo, da bom ostala relevantna ali bolj celostna oseba, a resnica je, da sem se morala izgubiti, da sem se lahko ponovno našla. To ni zavračanje preteklosti, je vrnitev k samosvojosti."

Crystal in Hugh Hefner v Playboyevem dvorcu leta 2014. FOTO: Profimedia icon-expand

Crystal Hefner in Hugh Hefner sta se spoznala leta 2008 na noč čarovnic, že naslednje leto pa se je Crystal preselila v slavno Playboyevo graščino. Par se je zaročil na božični večer leta 2010, a je bila poroka odpovedana le nekaj dni pred predvidenim datumom. Leta 2012 sta se pobotala in se 31. decembra istega leta poročila. Skupaj sta ostala do Hefnerjeve smrti leta 2017.

Ponovno našla srečo v ljubezni

Crystal je meseca maja razkrila, da je ponovno zaročena in se veseli poroke z novim izbrancem. O njunem razmerju je javno prvič spregovorila septembra 2024, ko je dejala, da je njuna zveza zelo drugačna od zakona s pokojnim možem. "James spoštuje in ceni moja čustva. Vidi me in me sliši. Negujem pravo sebe, svojega pustolovskega duha in notranjega otroka. Postala sem oseba, kakršna sem želela biti, ko sem odraščala. Počutim se sprejeta in bolj podobna sebi kot kdaj koli prej," je povedala o izbrancu.

Vrnitev k lastni identiteti

"Tabloidi in komentarji na družbenih omrežjih so mi sporočali, da brez tega priimka, dvorca in podobe nisem vredna ničesar. Prišla sem iz revščine. Vse življenje sem se počutila nepomembno. Zato sem se držala zgodbe, ki so mi jo dajali. In delovalo je – nekaj časa," je še zapisala.