Vdova Hugha Hefnerja po čustveno težkem zakonu srečna z novim fantom

"James moja čustva ceni in jih spoštuje. Me vidi in me sliši," je dejala Crystal, ki je bila pet let poročena s Hefnerjem, dokler ni ta leta 2017 umrl, star 91 let. Po njegovi smrti je potrebovala čas, da je znova zaživela, sedaj pa je srečna tudi v ljubezni. "Negujem resnično sebe, svojega avanturističnega duha in notranjega otroka. Čutim, da sem postala oseba, kakršna sem želela biti, ko sem odraščala. Počutim se sprejeta in bolj podobna sebi, kakor kdaj koli prej," je dejala.

Sedanji par se je spoznal prek skupnega prijatelja, sestajati pa sta se začela aprila. 41-letni Ward ima podjetje na Havajih, ki ponuja avanturistične in fotografske izlete.