Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Vdova Hugha Hefnerja pokojnega moža obtožila spolnih zlorab

Los Angeles, 31. 10. 2026 10.20 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
K.Z.
Hugh Hefner in Crystal Hefner

Crystal Hefner, vdova Hugha Hefnerja, je pokojnega ustanovitelja revije Playboy obtožila, da jo je v času njunega zakona spolno zlorabil. "V spalnici so se zgodile stvari, ki niso bile v redu," je povedala v nedavnem podkastu, nato pa nekdanjega moža obtožila incesta in posilstva.

Vdova Hugha Hefnerja je nekdanjega moža v novem podkastu Lisa Guerrero Unleashed obtožila šokantnih spolnih zlorab in celo posilstva, ki naj bi se zgodilo, ko sta bila poročena. "Verjamem, da sem naredila vse, kar je hotel od mene. Če je to vključevalo spolne odnose, sem prav tako naredila, kar je želel," je na vprašanje, ali jo je nekdanji mož posilil, odgovorila Crystal Hefner.

Crystal Hefner
Crystal Hefner
FOTO: Profimedia

"V spalnici sem se včasih počutila zelo nelagodno," je še priznala, nato pa razkrila, da je Hefner nekoč dvojčici Kristino in Karisso Shannon prisilil v oralne spolne odnose. "To je incest in je ogabno. Hudo mi je bilo zanju, da morata početi kaj takega. To je bila zelo težka izkušnja," je dejala 40-letnica.

Kot je še dodala, je Hefner njo in ostala dekleta, ki so živela v Playboyjevem dvorcu, silil, da so uporabljala umazane spolne igrače, in jih z njimi posiljeval. "Ni bil nežen. Pozneje je v postelji ob meni smrčal, mene pa je bolelo celo telo," je priznala, nato pa dodala, da se ni strinjala s stvarmi, ki jih je počel z drugimi dekleti.

Crystal Hefner
Crystal Hefner
FOTO: Profimedia

Nekdanje Playboyjevo dekle je ob tem razkrilo, da je bil v gosteh pogosto tudi komik Jon Lovitz, ki ga je opisala kot 'stranko številka ena'. "Vedno je bil tam. Njegove oči so drsele z enega dekleta na drugo, ko jih je opazoval na zabavah," je dejala.

Crystal se je s Hughom poročila leta 2012 in bila z njim vse do njegove smrti septembra 2017. V sporočilu, ki ga je poslala igralki Jessici Biel, ki naj bi jo upodobila v prihajajočem filmu, jo je prosila, naj vloge ne sprejme, in zapisala, da je bila žrtev spolne, čustvene, finančne in fizične zlorabe, ko je bila poročena s Hefnerjem.

Preberi še Vdova Hugha Hefnerja opušča njegov priimek: To ni brisanje preteklosti

Vse od njegove smrti je Crystal že večkrat spregovorila o težkem obdobju, ki ga je preživljala, ko je bila poročena z ustanoviteljem Playboyja, in priznala, da vanj ni bila nikoli zaljubljena. Sedaj je 40-letnica srečno poročena z biologom Jamesom Wardom, s katerim se je začela sestajati leta 2024.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
hugh hefner crystal hefner vdova spolne zlorabe

Od rdečelasega deskarja do ikone: Shaun White dobil Kena po lastni podobi

24ur.com Nekdanje dekle Andrewa Tata: Rekel je, da me bo posilil ali ubil
Moskisvet.com Med njima je bilo 60 let razlike, zakon je bil zanjo pravi pekel
24ur.com Nekdanja izbranka Hugha Hefnerja: Sovražila sem biti z njim v družbi
24ur.com Bill Cosby se sooča z novo tožbo: Posilstvo mu očita še ena nekdanja manekenka
24ur.com Omamil ženo, sledila posilstva. Pri Francozu našli tudi fotomontaže gole hčere
24ur.com Chris Noth znova zanikal spolne zlorabe, a priznal nezvestobo do žene
24ur.com 'Osem let sem nevede delila moža s številnimi ženskami'
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Denzel_
31. 10. 2026 11.30
To je ugotovila sedaj, ko je napisala knjigo.
Odgovori
0 0
pisarniški stol
31. 10. 2026 11.20
Sem proti vsakemu nasilju, da se razume. Ampak te ženske tako pretiravajo, da se prav smešijo. Ukrepati bi morala takrat, če so se dogajale zlorabe, ne pa sedaj blatiti. Je treba povečati prodajo knjige? Je bilo tako življenje preveč udobno? Naj bi so poiskala normalno delo, ne da je v vsem ugodila staremu slinavcu. Ne, to pa ne.
Odgovori
0 0
Jurij Matekovi?
31. 10. 2026 11.13
Dokler ima korist vse ok ko pa finance presihajo je pa vse narobe.da se razumemo sem proti vsakemu nasilju psihicnemu ali fizicnemu.ko se pipica pripirako postanejo vsi zrtve.obisk pri nocnih damah ce placas je ok ce ne je posilsto
Odgovori
+2
2 0
Ferdo76
31. 10. 2026 11.09
To je tako kot bi jaz šel v cerkvi, in jih tožil ker sem moral molit....
Odgovori
0 0
nova pot
31. 10. 2026 11.05
Vedela je, da si s telesom kupuje streho nad glavo in ostale stvari. Lahko bi si našla mlajšega, če že ni bilo druge poti.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1854475
31. 10. 2026 10.55
Boga reva😁
Odgovori
0 0
mamma mia
31. 10. 2026 10.53
Te kokice so že prav smešne.Vedno pred izdajo knjige jočejo kako so jih bivši posiljevali med tem ,ko so živele v zlati kletki.Takrat tega še opazile niso,da je tako. Ni bilo neke potrebe :(
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
31. 10. 2026 10.51
Samo osebe brez bodočnosti in brez denarja bi privolile v tako življenje. Ona je.
Odgovori
+4
4 0
zurc
31. 10. 2026 10.39
takšne osebe je sploh škoda poslušat kaj šele resno jemat,je dobro vedela v kaj se podaja ,aha denarja je zankalo pa prestara je da ji še kdo te storitve plačeval
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Udeležila se je gala dogodka, kjer je ukradla vse poglede
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
Srbska zvezdnica se je oglasila po nujni operaciji
Srbska zvezdnica se je oglasila po nujni operaciji
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
vizita
Portal
Živite bolje po 60. letu: preprosti koraki za dolgo življenje
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
cekin
Portal
Pokopališče ni park: globe za kršitve vas lahko presenetijo
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika
Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
dominvrt
Portal
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
okusno
Portal
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
voyo
Portal
Krik 6
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Tiho mesto 2
Tiho mesto 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022