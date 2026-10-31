Vdova Hugha Hefnerja pokojnega moža obtožila spolnih zlorab

Vdova Hugha Hefnerja je nekdanjega moža v novem podkastu Lisa Guerrero Unleashed obtožila šokantnih spolnih zlorab in celo posilstva, ki naj bi se zgodilo, ko sta bila poročena. "Verjamem, da sem naredila vse, kar je hotel od mene. Če je to vključevalo spolne odnose, sem prav tako naredila, kar je želel," je na vprašanje, ali jo je nekdanji mož posilil, odgovorila Crystal Hefner.

Crystal Hefner FOTO: Profimedia

"V spalnici sem se včasih počutila zelo nelagodno," je še priznala, nato pa razkrila, da je Hefner nekoč dvojčici Kristino in Karisso Shannon prisilil v oralne spolne odnose. "To je incest in je ogabno. Hudo mi je bilo zanju, da morata početi kaj takega. To je bila zelo težka izkušnja," je dejala 40-letnica. Kot je še dodala, je Hefner njo in ostala dekleta, ki so živela v Playboyjevem dvorcu, silil, da so uporabljala umazane spolne igrače, in jih z njimi posiljeval. "Ni bil nežen. Pozneje je v postelji ob meni smrčal, mene pa je bolelo celo telo," je priznala, nato pa dodala, da se ni strinjala s stvarmi, ki jih je počel z drugimi dekleti.

Crystal Hefner FOTO: Profimedia

Nekdanje Playboyjevo dekle je ob tem razkrilo, da je bil v gosteh pogosto tudi komik Jon Lovitz, ki ga je opisala kot 'stranko številka ena'. "Vedno je bil tam. Njegove oči so drsele z enega dekleta na drugo, ko jih je opazoval na zabavah," je dejala. Crystal se je s Hughom poročila leta 2012 in bila z njim vse do njegove smrti septembra 2017. V sporočilu, ki ga je poslala igralki Jessici Biel, ki naj bi jo upodobila v prihajajočem filmu, jo je prosila, naj vloge ne sprejme, in zapisala, da je bila žrtev spolne, čustvene, finančne in fizične zlorabe, ko je bila poročena s Hefnerjem.