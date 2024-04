Vdova igralca Patricka Swayzeja gleda njegove filme, ko ga pogreša

OGLAS

Lisa Niemi Swayze se spominja svojega pokojnega moža Patricka Swayzeja. 67-letna plesalka in igralka je v intervjuju za People povedala, da ostaja blizu Patricku na svoje edinstvene načine, eden izmed teh je gledanje njegovih filmov. "Vsake toliko pogledam njegove uspešnice," je rekla in dodala: "Tu in tam ujamem kakšen njegov film na televiziji, pred leti sem gledala Road House in sem si mislila, kako resnično super je ta film. Zelo je taborniški."

Road House, ki je bil premierno prikazan leta 1989 in je pred kratkim dobil novejšo različico z Jakeom Gyllenhaalom v glavni vlogi, je sledil Patrickovemu liku Daltonu, močnemu moškemu, ki prevzame vlogo izbijača v baru v Missouriju in pri tem pomaga zaščititi mesto pred pokvarjenim poslovnežem. "Ko Sam Elliott reče: Mijo, res si j***, si rečem, o moj bog, res si," je v smehu povedala Lisa o ponovnem gledanju filmov svojega pokojnega moža. "Čudovit je, ker je tako taborniški, a ima še vseeno srce." Patrick, ki je umrl leta 2009 v 57. letu starosti za rakom trebušne slinavke, je prav tako igral v uspešnici Umazani ples ob Jennifer Gray. Lisa je vesela, da ga lahko vidi v vseh njegovih različnih vlogah. "Še vedno obožujem filma 'Duh' in 'Peklenski val' in seveda vsakič, ko prižgemo MTV, je tam Patrick, ki naredi nekaj gibov 'Umazanega plesa' ter mi s tem poboža srce."

Lisa prav tako močno verjame v določena posebna sporočila in ugotovila je, da ko Patricka resnično potrebuje, ta vedno najde način, da z njo komunicira. "Večinoma ga slišim v glavi. Slišim ga, kako govori z mano in mi pripoveduje stvari ter mi reče: Kaj počneš? Obenem mi daje nasvete," je razkrila. "Zelo, zelo pogosto tudi sanjam o njem." Dodala je: "Predvsem v prvih, morda prvih 10 letih, se je velikokrat pojavil, a ni govoril z mano na glas, vendar je telepatsko, in to je bila velika tolažba zame, ker sem ga tako zelo pogrešala."