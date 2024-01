Vdova, ki je v letalski nesreči izgubila tudi mladi hčerki, prekinila molk

"Globoko smo užaloščeni zaradi tragične letalske nesreče 4. januarja 2024, ki je vzela življenja naših ljubljenih družinskih članov. Naši hčerki, 12-letna Madita in 10-letna Annik, sta se skupaj z očetom Christianom vračali s počitnic na Karibih, ko je enomotorno letalo, s katerim so potovali, imelo težave z motorjem in padlo v ocean. Žal vsi štirje potniki na majhnem letalu niso preživeli." Tako se glasi sporočilo družine pokojnega igralca in dveh deklic, ki so ga v imenu žalujoče soproge in matere objavili na profilu pilates podjetja, v katerem Jessica Klepser dela.

Jessica Klepser s hčerkama in soprogom, ki so umrli v letalski nesreči.

V nadaljevanju so se spominjali dveh mladih življenj, ki sta ugasnili. "Madita, živahna učenka 7. razreda, je bila znana po svojem živahnem duhu in je blestela pri učenju, plesu, petju in nastopih. Annik, učenka 4. razreda, je bila prepoznavna po svojem nežnem, a močnem karakterju. Vedno je prva ponudila prijazno besedo ali tolažilni objem. Njene strasti so vključevale košarko, plavanje in različne oblike umetnosti. Globoko vez, nalezljiv smeh in pustolovski duh, ki sta ga delili Madita in Annik, bodo v njunih skupnostih zelo pogrešali ne le njuna mati Jessica Klepser, temveč tudi stari starši, ki živijo v Nemčiji, več tet, stricev, sestričen in bratrancev."

V izjavi so se spominjali tudi pokojnega igralca: "Christian, igralec v Evropi in ZDA ter nepremičninski agent s široko mrežo tesnih prijateljev po vsem svetu, je zapustil Jessico, njegove starše in sestro v Nemčiji. Njegovo izgubo bodo globoko občutili vsi, ki so ga poznali." Podjetje je v imenu družine pokojnih v težkih časih prosilo za spoštovanje zasebnosti.