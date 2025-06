Vdova Kobeja Bryanta: Nisem noseča, zabavala se bom celo poletje

Vanessa Bryant ima dovolj namigovanj, da je noseča, kar je sporočila na zabaven in jasen način. 43-letna filantropinja in žena pokojnega košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta je govorice zanikala z objavo fotografije, na kateri je pevka Rihanna , nad njo pa pripisala, da želi zaščititi svoj mir, ni noseča in se bo zabavala celo poletje.

Vanessa Bryant se je morala soočiti z velikansko izgubo, ko je leta 2020 v helikopterski nesreči izgubila moža Kobeja in 13-letno hčerko Gianno Gigi Bryant, s svojo žalostjo pa se vse odtlej spopada dostojanstveno in z veliko poguma. Predana je družini, dobrodelnosti in ohranjanju zapuščine Kobeja in Gigi, kar počne s projekti, ki jih izvaja preko športne fundacije Mamba&Mambacita.