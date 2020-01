Vdova Kobeja Bryanta prekinila tišino tri dni po tragični nesreči

"Moja dekleta in jaz se vam zahvaljujemo tudi za vse molitve. Brez dvoma jih potrebujemo. Povsem smo strte ob nenadni izgubi ljubljenega Kobeja, čudovitega očeta, in sladke Gianne, neverjetne hčerke in ljubeče sestre Natalie, Bianke in Capri," je zapisala 37-letna Vanessa.

Vanessa Bryant se je ob fotografiji družine, na kateri sta Kobe in Vanessa ter hčerke Natalia (17 let), Gianna (13), katere vzdevek je bil Gigi, Bianka (3) in Capri (1), uvodoma zahvalila milijonom ljudi za podporo in ljubezen v tem "grozljivem času", ko je družina izgubila Kobeja .

"Povsem smo strte tudi zaradi vseh drugih družin, ki so v nedeljo izgubile svoje ljubljene, in intimno žalujemo skupaj z njimi. Ni besed, s katerimi bi lahko opisala našo bolečino. A nekaj utehe najdem v tem, da sta Kobe in Gigi vedela, da sta globoko ljubljena. Prekmalu so nam ju vzeli," je zapisala Bryantova vdova in dodala, da si je nemogoče predstavljati življenje brez obeh, a da jih bosta spremljala vso pot.

"Naša ljubezen do njiju je neskončna in neizmerna. Želim si le, da bi ju lahko objela in poljubila. Ju imela ob sebi, večno," je še zapisala in sporočila, da so preko Bryantove športne fundacije Mamba ustanovili sklad MambaOnThree za pomoč preostalim družinam, ki jih je prizadela tragična nesreča.

Za zdaj še ni znano, kdaj bo zadnje slovo legendarnega košarkarja.