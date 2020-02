Vdova Kobeja Bryanta: Želela bi si, da bi bilo te nočne more konec

"Svoje občutke nerada izražam z besedami. Moj um se ne želi sprijazniti, da Kobeja in Gigi ni več. Ne morem žalovati za obema hkrati. Kot da poskušam predelati, da je Kobe odšel, ampak moje telo noče sprejeti dejstva, da se moja Gigi ne bo nikoli več vrnila k meni. To ni pošteno. Zakaj imam jaz to možnost, da dočakam naslednji dan, medtem ko moja punčka nima več te možnosti ?! Tako sem jezna. Imela je še toliko življenja pred seboj," je Vanessa Bryant zapisala na Instagramu, kjer ima 11,8 milijona sledilcev. Nato je nadaljevala, da mora biti močna za svoje hčerke, zraven pa je objavila posnetek, na katerem najstnica Gigi igra košarko.

"Potem se zavem, da moram biti močna in biti tu za svoje tri hčerke. Jezna sem, ker nisem s Kobejem in Gigi, ampak hvaležna, ker sem tu z Natalio, Bianko in Capri. Vem, da to, kar čutim, je normalno. To je del žalovanja. Želela sem samo to deliti, če je kdo izmed vas, ki je tudi doživel takšno izgubo. Bog, želela bi si, da bi bila oba tukaj in da bi bilo te nočne more konec. Molim za vse žrtve te grozne tragedije. Prosim, še naprej molite za vse."

Ameriški košarkarski zvezdnik Kobe Bryant in njegova hčerka Gianna (Gigi) sta preminila 26. januarja, ko se je helikopter, s katerim sta potovala na tekmo ženske košarke v Bryantovi akademiji, zaradi goste megle zaletel v hrib v Calabasasu. Poleg njiju je umrlo še vseh sedem potnikov.

37-letna Vanessa se je s štiri leta starejšim Kobejem poročila leta 2001. Kobe in Vanessa Bryant sta prvorojenko Nataliodobila leta 2003, 17-letnica pa se danes ukvarja z odbojko. Druga najstarejša je bila Gianna, ki je pri 13 letih umrla z očetom v helikopterski nesreči, kot tretja pa se jima je leta 2016 rodila Bianka. Lani pa sta svojo ljubezen okronala še s četrto hčerko Capri oziroma ljubkovalno Koko.