Vdova Kobeja Bryanta zgrožena, ker so v javnost prišle nazorne fotografije nesreče

Los Angeles Times poroča, da so iz šerifove pisarne v Los Angelesu delili nazorne fotografije s kraja nesreče, kjer so umrli Kobe Bryant, njegova hčiGianna ter sedem drugih ljudi. Časopis je zapisal, da so fotografije zakrožile preko telefonov. Šerifov oddelek je že javil, da incident natančno preiskujejo.

"Naša stranka, Vanessa Bryant, je popolnoma pretresena, da so iz šerifove pisarne javno razširili fotografije z mesta strmoglavljenja helikopterja," je v izjavi povedal odvetnik Vanesse. Odvetnik je še dejal, da se je Vanessa na dan usodne nesreče osebno odpravila v šerifov urad in "prosila, da se območje označi kot območje brez letenja in zaščiti pred fotografi".

"To je bilo zanjo ključnega pomena, saj je želela zaščititi dostojanstvo vseh žrtev in njihovih družin," je zapisano v izjavi: "Šerif Alex Villanueva nam je zagotovil, da bodo sprejeti vsi ukrepi za zaščito zasebnosti družin in mislimo, da si je močno prizadeval, da bi izpolnil te prošnje." Odvetnik je še dejal, da je vdova "hvaležna posamezniku, ki je vložil pritožbo, ki je razkrivala to krivico.