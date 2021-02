Vdova Larryja Kinga bo na sodišču izpodbijala njegovo skrivno oporoko

"Imela sva skupen načrt, ki je vključeval celotno družino,"je povedala Shawn in dodala, da sta edino pravo oporoko spisala skupaj, kot par, leta 2015. Trdi, da ta oporoka še zmeraj obstaja in je popolnoma legitimna."Mislim, da bo zdržala in tudi moji odvetniki se bodo na to zadnjo oporoko odzvali, to se bo zgodilo zelo hitro,"je razložila. Zadeva je kompleksna zato, ker je King zahteval razvezo samo dva meseca, preden je sestavil zadnjo oporoko, vendar je pred uradno razvezo umrl. Vse imetje bi naj po njegovi želji pripadlo otrokom Andyju, Chiari, Larryjumlajšemu ter Cannonju in Chancu, ki sta se rodila v zakonu s Shawn. V tem času, odkar je oporoka nastala, pa sta umrla kar dva otroka, Andy ter Chiara.