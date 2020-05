Vdova Oliverja Dragojevića dobila sedmega vnuka

Družina legendarnega in pokojnega glasbenika Oliverja Dragojevića ima v teh dneh razlog za novo srečo. Oliverjev sin Davor in njegova žena Karmen sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovalaLuka. Veselo novico je na družbenih omrežjih delila Oliverjeva žena Vesna Dragojević.

"Pred dvema urama je Marko dobil brata Luko. Moj sedmi vnuk," je na Facebooku zapisala presrečna babica.

Davor in Karmen sta se prvorojenca Marka razveselila na začetku septembra 2018, dober mesec po smrti Oliverja Dragojevića. Takrat so mnogi pričakovali, da bo malček dobil ime po dedku, a se to ni zgodilo. Vesna je razkrila tudi, zakaj se nihče od vnukov ne bo imenoval Oliver.

"Kje pa. Na to ni nihče pomislil! Oliver je sinovoma dejal: 'Poimenujte otroke, kakor želite, ampak, da vam ne pride na misel, da bi se kdo od njih imenoval Oliver, da bi se potem v šoli norčevali iz njega, da mu je ime Oliver Dragojević,'" je hudomušno dejala 66-letna Vesna za hrvaško revijo Story.

Oliverjev in Vesnin starejši sin Dino ima dva sinova Duja in Tonija ter hčerkoLucijo, Davorov dvojček Damir in njegova žena Vanda pa imata sinaVinka in hčerko Margito.