Vdova Patricka Swayzeja spregovorila o izgubi moža: 'Še vedno je z mano'

Lisa Niemi Swayze , ki je bila z igralcem poročena od leta 1975 pa vse do njegove smrti leta 2009, ko je umrl zaradi raka trebušne slinavke v svojem 58. letu, je v intervjuju spregovorila o izgubi moža. "Zelo nenavadno je imeti nekoga tako daleč stran, obenem pa tako zelo blizu v srcu," je povedala 66-letnica in dodala, da je 13 let od izgube partnerja že kar veliko časa. "Občutek imam, da je vsak dan z mano, a bilo bi še lepše, če bi bil z mano še fizično," je nadaljevala. "A povedala bom to – imela sva se vrhunsko in je veliko stvari, za katere sem lahko hvaležna."

Patrick Swayze je zbolel za rakom trebušne slinavke v začetku leta 2008, umrl pa že leto in pol dni kasneje, 14. septembra 2009. Od njegove priljubljene vloge v Umazanem plesu leta 1987 do Duha leta 1990 je igralec užival tudi v plesu, konjih in je želel živeti polno življenje. "Mislim, da ni ničesar, česar ne pogrešam," je povedala Lisa. "Imel je takšno strast do življenja, pa do tega in onega, a so vse stvari, ki so še ostale. Njegov glas, njegov vonj, vse te stvari, ki so ga fizično postavile v prostor." Lisa se je že večkrat odprla o svoji naklonjenosti do Swayzeja in v intervjuju za PEOPLE ob 10. obletnici njegove smrti leta 2019 povedala: "Še vedno se počutim, kot da je v mojem življenju."

"Ko gremo naprej od grozovite bolečine izgube nekoga, ki ga ljubiš, se z njim še bolj zbližaš, na neki drugačen način," je pojasnila. "Pokazal se je kot pravi heroj v svojem boju z boleznijo. Vsa ljubezen in prijaznost, videla sem modrost v njem, ki je bila večja od česarkoli, kar sem videla pred tem," je dodala.