Vdova pevca skupine Linkin Park se spominja pokojnega moža

Talinda Bennington , žena pokojnega pevca Chesterja Benningtona , je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo in ganljiv zapis, s katerima je obeležila četrto obletnico njegove smrti. Talinda in Chester sta se poročila leta 2005, rodili pa so se jima trije otroci.

"Vedno si nas znal nasmejati in znal si stvari narediti boljše. Na glavo si si postavil skledo solate, ko smo dolgo čakali na hrano, s tem pa izboljšal situacijo," je svoj zapis začela Talinda. Zapisala je tudi, da je hvaležna, da je shranila in ujela toliko spominov.

"Vidim te v najinih otrocih. Lily je ista kot ti s svojim videzom in prelepim glasom. Tyler ima tvojo pamet, intelekt, poteze in enako obsedenost z razvozlavanjem prostora in časa. Lila ima tvoje zlato srce. Ko so bili novorojenčki, si na list zapisal svoje sanje in želje zanje. Bog je moral prebrati tvoje pismo, saj so prav tisto, kar si si želel, da bi bili," je zapisala.