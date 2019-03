Vdova pevca Linkin Park upa, da ta 'pleše v nebesih'

"Vse najboljše za rojstni dan! Svet si naredil svetlejši od trenutka, ko si se rodil. Dal si mi svet z svojo ljubeznijo in otroke. Tega ti nikoli ne morem povrniti. Molim, da plešeš v nebesih. Z otroki praznujemo v zasebnosti in te slavimo tako, da počnemo najljubše družinske aktivnosti,"je na 43. možev rojstni dan tvitnila Talinda Bennington.

Spominili so se ga tudi na uradnem Twitterju zasedbe Linkin Park. "Vse najboljše, Chester. Tako te pogrešamo, kolega. Kaj boste naredili nocoj, da bo Chester ponosen na vas, Linkin Park oboževalci?" je tvitnil soustanovitelj zasedbe Mike Shinoda. "Pogrešam te," pa je dodal basist Dave Farrell.

Chester Bennington je bil s Talindo poročen 11 let, rodili pa so se jima trije otroci, 13-letniTyler in zdaj 8-letna dvojčka Lily inLila. Chester je imel še tri otroke iz prejšnjih razmerij, 22-letnegaJaimeja, 21-letnegaIsaiaha in 26-letnegaDravena.