Vdova Rajka Dujmića zlomljena: glasbenik še ni pokopan

"Kako sem? Sploh se ne poznam. To je preprosto vprašanje, na katerega ne morem enostavno odgovoriti. Lahko rečem le, da sem utrujena," po poročanju Jutranjega lista pripoveduje Snježana Dujmić . "In res je – utrujena sem od vsega, neskončno utrujena. Lahko rečem tudi, da sem žalostna. Žalostna sem, odkar Rajka ni več. Sem tudi raztresena. Ko začnem nekaj početi, mi misli preplavijo spomini. Nato mine nekaj časa, da se znova lotim zadeve."

Spomnimo, od legendarnega hrvaškega glasbenika in skladatelja Rajka Dujmića so se 17. avgusta na zagrebškem pokopališču poslovili člani njegove družine, prijatelji, glasbeni kolegi ter številni ljubitelji njegovih skladb, med njimi Jacques Houdek, Jasenko Houra, Mladen Grdović, Jasmin Stavros, Ana Rucner, Emilija Kokić, Vlado Kalember, Jasna Zlokić in drugi.

Nato so hrvaški mediji poročali, da bodo glasbenika pokopali na zagrebškem pokopališču Mirogoj, kjer so pokopani znani državljani, ki so se v zadnjih dvesto letih vpisali v hrvaško zgodovino. Zemljišče za grob je družini pokojnega dodelilo mesto Zagreb. "Del stroškov naj bi krilo mesto Zagreb, ki je dodelilo zemljišče za grob," pravi Patrik Šegota , vodja podružnice zagrebškega pokopališča. Zakaj torej ljudje po več kot dveh mesecih še vedno iščejo Dujmićev grob?

"Ljudje me ustavljajo ob cesti, izrekajo sožalje in me sprašujejo, kje je pokopan Rajko, ker bi radi obiskali njegov grob. In ne vem, kako jim naj povem, da je njegova žara še vedno shranjena v krematoriju in Rajko še vedno ne počiva v miru, ker njegov grob še ne obstaja," v solzah govori Snježana, ki dodaja, da so po dveh mesecih čakanja končno odobrili zemljišče za grob pokojnega soproga. Kljub temu postopek traja dlje, kot so sprva napovedali odgovorni.

Vdova še pripoveduje:"Iskreno ne vem, kako dolgo bo trajal postopek. Poslala sem svoj predlog, kako bi rada, da je videti spomenik. Kako sem prišla do ideje? Medtem ko sem razmišljala o tem, me je vodila misel, kaj bi si Rajko želel. Bil je odličen skladatelj, umetnik, toda vsi, ki so ga poznali, vedo, da je bil preprost in običajen človek."