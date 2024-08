Vdova Stephena 'tWitcha' Bossa leto in pol po njegovi smrti spet zaljubljena.

Allison Holker je na svojih družbenih omrežjih oznanila svojo novo romanco. Leto in pol po smrti moža Stephena Bossa, znanega pod vzdevkom tWitch, je plesalka na Instagram profilu delila fotografijo, na kateri sta dve senci, ki se držita za roko. "Življenje je treba živeti," so ji v razdelku za komentarje izkazali veliko podporo njeni sledilci.

OGLAS

Leto in pol po smrti njenega pokojnega moža Stephena Bossa, plesalca in DJ-ja znanega tudi pod vzdevkom tWitch, je 36-letna Allison Holker na svojem Instagram profilu svojim oboževalcem dala vpogled v svoje novo razmerje. Objavila je fotografijo, na kateri njena senca za roko drži senco skrivnostnega moškega. Objavi je pripisala rdeče srce in s tem oznanila njeno novo ljubezen.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V razdelku za komentarje je mati treh otrok prejela ogromno podpore svojih oboževalcev. "Ljubezen se tudi po najhujših izgubah da obnoviti," je zapisal oboževalec. "Najti pogum, da po taki preizkušnji znova odpreš svoje srce, govori o odprtosti tvojega duha in ljubezni, ki si jo delila. Naj vama to novo poglavje prinese veliko veselja, zabave in miru, ki si ga tako globoko zaslužita," se je pridružil drugi. Tretji pa je zapisal: "Življenje je treba živeti in ljubiti. Svoje otroke učite, da je v redu živeti. Želim ti vso srečo."

Po Bossovi smrti leta 2022, je 36-letna plesalka za revijo People povedala, da so se njuni otroci, 16-letna Weslie, štiriletna Zaia ter osemletni sin Maddox, z izgubo očeta spoprijeli z veliko usmiljenja in dobrote. "Kot družina smo imeli vedno zelo tesno vez. Toda zdaj obstaja nova vez. Obstaja nova raven spoštovanja, potrpežljivosti in razumevanja. In pogovori, ki jih vodim s svojimi otroki, niso podobni ničemur, kar sem kdaj videla pri drugih družinah," je povedala in dodala: "Spopadli smo se z nečim tako žalostnim in bolečim, vendar nas je to samo združilo."

Vdova Stephena 'tWitcha' Bossa leto in pol po njegovi smrti spet zaljubljena. FOTO: Profimedia icon-expand