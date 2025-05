Vdova ustanovitelja Playboya osem let po njegovi smrti znova zaročena

"Občutek imam, da se je krog sklenil. James me je presenetil. Dal je očistiti skrito stopnišče in vijugasto pot, ki je razkrila ročno izdelano teraso, postavljeno nad dramatično pečino s pogledom na ocean. Tam sva pred letom prvič imela piknik, kraj pa je postal najina točka. Nisem vedela, da ga je skrivaj spreminjal v nekaj trajnega s simbolnim pomenom," je za US Weekly povedala 39-letna nekdanja Zajčica.

Crystal je o njunem razmerju javno prvič spregovorila septembra 2024, ko je dejala, da je njuna zveza zelo drugačna od zakona s pokojnim možem. S Hughom se je poročila pet let pred njegovo smrtjo leta 2017, ko je ta umrl, star 91 let.

"James spoštuje in ceni moja čustva. Vidi me in me sliši. Negujem pravo sebe, svojega pustolovskega duha in notranjega otroka. Postala sem oseba, kakršna sem želela biti, ko sem odraščala. Počutim se sprejeta in bolj podobna sebi kot kdaj koli prej," je dejala septembra.