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Vdrl na posestvo Kim Kardashian, ukradel vozilo in se podal na divjo vožnjo

Los Angeles, 11. 08. 2026 06.00 pred 9 urami 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Posestvo Kim Kardashian

Neznanec je sredi belega dne vdrl na vrtoglavo drago posestvo zvezdnice Kim Kardashian ter se podal na divjo vožnjo z ukradenim vozilom. Policija je osumljenca takoj ob prihodu uspešno prijela, medtem ko se preiskava neobičajnega vloma še nadaljuje.

Minuli konec tedna je vlomilec vdrl na posestvo Kim Kardashian v Kaliforniji, ukradel enega od avtomobilov in se z njim odpravil na divjo vožnjo po soseski. Tamkajšnje policiste so v nedeljo popoldne sprva obvestili, da naj bi nekdo iz zvezdničine hiše odnašal predmete, so za The California Post potrdili predstavniki organov pregona.

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Ob prihodu na posestvo, vredno več kot 52 milijonov evrov, so policisti po poročanju tujih medijev našli moškega in ga aretirali zaradi suma vloma in kraje vozila, ki naj bi pripadalo enemu od zaposlenih pri Kim Kardashian. Osumljenca so nato odpeljali v pripor. "Preiskava še poteka in je trenutno še v začetni fazi," so po poročanju omenjene revije povedali iz losangeleškega šerifovega urada.

Kim Kardashian je trenutno v razmerju z Lewisom Hamiltonom
Kim Kardashian je trenutno v razmerju z Lewisom Hamiltonom
FOTO: Profimedia

Zvezdnica resničnostnih šovov s svojimi otroki že več mesecev biva v najeti hiši v bližini posestva, kjer trenutno poteka obsežna prenova. Kardashianova in njen nekdanji mož Kanye West sta zemljišče kupila leta 2014 za približno 17,3 milijona evrov, nato pa v obnovo vložila še precej denarja. Zaradi zahtevnih prenovitvenih del se je družina v vilo vselila šele leta 2017, v kateri je Kim po dokončni ločitvi od raperja leta 2022 ostala s svojimi štirimi otroki.

Kim Kardashian vlom posestvo policija vozilo

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Vdrl na posestvo Kim Kardashian, ukradel vozilo in se podal na divjo vožnjo

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KOMENTARJI1

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Bassettt
11. 08. 2026 10.32
S tem so povedali še preveč - kaj dela, kje je … Od Pariza naprej ima izzive z varnostniki.
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