Vdrl na posestvo Kim Kardashian, ukradel vozilo in se podal na divjo vožnjo

Minuli konec tedna je vlomilec vdrl na posestvo Kim Kardashian v Kaliforniji, ukradel enega od avtomobilov in se z njim odpravil na divjo vožnjo po soseski. Tamkajšnje policiste so v nedeljo popoldne sprva obvestili, da naj bi nekdo iz zvezdničine hiše odnašal predmete, so za The California Post potrdili predstavniki organov pregona.

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Ob prihodu na posestvo, vredno več kot 52 milijonov evrov, so policisti po poročanju tujih medijev našli moškega in ga aretirali zaradi suma vloma in kraje vozila, ki naj bi pripadalo enemu od zaposlenih pri Kim Kardashian. Osumljenca so nato odpeljali v pripor. "Preiskava še poteka in je trenutno še v začetni fazi," so po poročanju omenjene revije povedali iz losangeleškega šerifovega urada.

Kim Kardashian je trenutno v razmerju z Lewisom Hamiltonom FOTO: Profimedia