Več kot leto dni po ločitvi prvič opisala boleč prehod v samski stan

Dobro leto je minilo, odkar je javnost pretresla novica, da se je za razhod odločil eden najlepših hollywoodskih parov. Jenna Dewan in Channing Tatumsta aprila 2018 pojasnila, sta se za ločeni življenji odločila zaradi obojestranske želje po osebni rasti in širjenju obzorij – že nekaj mesecev kasneje pa sta ločenca pristala v objemu novih partnerjev: Tatum je srečo našel z britansko glasbenicoJessie J, Jenna pa z igralcem Stevom Kazeejem, s katerim pričakuje otroka.

Izhajajoč iz njunega takratnega zapisa in želje po spoštovanju njune zasebnosti je marsikdo pomislil, da sta se zakonca po več kot devetih letih skupnega življenja preprosto naveličala drug drugega in da njuna tranzicija v samski stan ni bila pretirano težavna. A kot razkriva Dewanova v svoji novi knjigi Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday, sta bila ločitev in življenje po njej nekaj, s čimer se je težko soočila. Prvič po letu dni je zdaj v javnosti zaokrožil daljši zapis igralkine čustvene stiske s priznanjem, da si nikoli ni predstavljala, da bo prestala ločitveni postopek.

''Ločitev nikoli ni bila na seznamu mojih želja in poglejte, zdaj sem tukaj ... učim se in rastem skozi njo,''je zapisala in nadaljevala: ''Takoj po ločitvi sem se tolažila s klasičnimi potezami. Pila sem veliko vina s prijatelji. Prestala sem neštete trenutke globokega, bolečega joka. Vse to je bilo potrebno, da sem lahko preživelanaslednjo uro, ki je vodila k naslednjemu dnevu in ta k naslednjemu tednu.''