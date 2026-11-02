Več kot pol stoletja po Pasolinijevem umoru sprožena nova preiskava

Piera Paola Pasolinija so v italijanskem obalnem mestu Ostia umorili v noči na 2. november leta 1975. Po navedbah odvetnika, ki je v preteklosti zastopal Pasolinijevega bratranca, njegova zahteva temelji na novih ugotovitvah. Napovedano je zaslišanje priče, ki je doslej še nikoli niso zaslišali. Stefano Maccioni je pojasnil, da so uradno zahtevo na tožilstvo vložili novembra lani in maja letos dopolnili. Izrazil je upanje, da bo ta preiskava končno lahko ponudila odgovore na številna nerešena vprašanja, povezana s Pasolinijevim umorom.

Pasolinijev umor ostaja eden najbolj skrivnostnih zločinov v Italiji. Izmaličeno truplo takrat 53-letnega, večkrat nagrajenega režiserja, znanega po filmih, kot je 120 dni Sodome, so pred več kot pol stoletja našli na plaži v Ostii v bližini Rima.

Za umor so obsodili takrat 17-letnega prostituta Giuseppeja Pelosija. Že takrat so se pojavila ugibanja, da je bil Pasolini morda žrtev zarote in da so bili v dogajanje vpleteni tudi drugi. V intervjuju leta 2005 je Pelosi preklical svojo prejšnjo izpoved, da je deloval sam, in namesto tega trdil, da so Pasolinija ubili trije moški, ki so govorili sicilijansko. Pelosi je zaradi bolezni umrl leta 2017.

Eden največjih evropskih režiserjev povojnega obdobja, pisatelj in pesnik Pasolini velja za enega najpomembnejših in hkrati najbolj provokativnih italijanskih intelektualcev. Del svojega otroštva je preživel v Idriji.