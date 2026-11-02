Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Več kot pol stoletja po Pasolinijevem umoru sprožena nova preiskava

Rim, 02. 11. 2026 15.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Pier Paolo Pasolini

Ob 51. obletnici umora italijanskega filmskega ustvarjalca Piera Paola Pasolinija je rimsko tožilstvo sprožilo novo preiskavo. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so preiskavo uvedli na podlagi zahteve odvetnika Stefana Maccionija, ki je predložil nove dokaze v zvezi s primerom, ki vse do danes ostaja nerešen.

Piera Paola Pasolinija so v italijanskem obalnem mestu Ostia umorili v noči na 2. november leta 1975. Po navedbah odvetnika, ki je v preteklosti zastopal Pasolinijevega bratranca, njegova zahteva temelji na novih ugotovitvah. Napovedano je zaslišanje priče, ki je doslej še nikoli niso zaslišali. Stefano Maccioni je pojasnil, da so uradno zahtevo na tožilstvo vložili novembra lani in maja letos dopolnili. Izrazil je upanje, da bo ta preiskava končno lahko ponudila odgovore na številna nerešena vprašanja, povezana s Pasolinijevim umorom.

Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini
FOTO: Profimedia

Pasolinijev umor ostaja eden najbolj skrivnostnih zločinov v Italiji. Izmaličeno truplo takrat 53-letnega, večkrat nagrajenega režiserja, znanega po filmih, kot je 120 dni Sodome, so pred več kot pol stoletja našli na plaži v Ostii v bližini Rima.

Za umor so obsodili takrat 17-letnega prostituta Giuseppeja Pelosija. Že takrat so se pojavila ugibanja, da je bil Pasolini morda žrtev zarote in da so bili v dogajanje vpleteni tudi drugi. V intervjuju leta 2005 je Pelosi preklical svojo prejšnjo izpoved, da je deloval sam, in namesto tega trdil, da so Pasolinija ubili trije moški, ki so govorili sicilijansko. Pelosi je zaradi bolezni umrl leta 2017.

Eden največjih evropskih režiserjev povojnega obdobja, pisatelj in pesnik Pasolini velja za enega najpomembnejših in hkrati najbolj provokativnih italijanskih intelektualcev. Del svojega otroštva je preživel v Idriji.

Razlagalnik

Pier Paolo Pasolini je bil eden najpomembnejših italijanskih filmskih ustvarjalcev, pesnikov, pisateljev in intelektualcev 20. stoletja. Znan je bil po svojem drznem in provokativnem pristopu k umetnosti, pogosto pa je v svojih delih obravnaval družbene, politične in verske teme ter se dotikal življenja marginaliziranih skupin v družbi.

Film '120 dni Sodome' (izvirno Salò o le 120 giornate di Sodoma), ki ga je Pasolini režiral tik pred smrtjo, je zadnje in eno najbolj kontroverznih del njegove kariere. Film postavlja dogajanje v fašistično Italijo ter skozi šokantne prizore nasilja in poniževanja služi kot ostra in pesimistična kritika oblasti, korupcije ter izkoriščanja ljudi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Pier Paolo Pasolini preiskava filmski ustvarajalec umor režiser

Hrvaška se bo od Miša Kovača poslovila z dnevom žalovanja

24ur.com Zaradi novih dokazov zahteva za ponovno odprtje primera umora režiserja Pasolinija
24ur.com Preiskavo o 'vikend ostrostrelcih' v Sarajevu sprožila tudi Avstrija
24ur.com Tri leta po nesreči preiskava še vedno v predkazenskem postopku
24ur.com Zoper osumljenca napada na Šutarja uvedli sodno preiskavo
24ur.com Kaj sledi po izločitvi ključnih dokazov?
24ur.com Na ograji ob hitri cesti pri Trstu našli truplo z znaki mučenja
24ur.com Kaj novi osumljenec pomeni za sojenje Kameniku?
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec po šestih letih spet samski
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
cekin
Portal
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
dominvrt
Portal
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022