Tuja scena

Za nastop na prestižni indijski poroki J. Lo prejela milijonsko vsoto

Udaipur, 27. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Spektakularna štiridnevna poroka hčerke farmacevtskega mogotca, ki se je odvila v Indiji, je požela pozornost celega sveta. Kot zvezda finalnega večera je namreč nastopila Jennifer Lopez. Pevka naj bi za svoj nastop prejela skoraj dva milijona evrov, astronomski honorar pa je opravičila s svojim energičnim nastopom in čustvenimi nagovori. Na dogodku so bili prisotni številni zvezdniki, med drugim tudi Donald Trump mlajši, ki se je slavja udeležil s svojo partnerko Bettino Anderson.

Minuli konec tedna se je odvila prestižna poroka bogatih Indijcev, hčerke milijarderja Netre Mantena in njenega premožnega izbranca Vamsija Gadirajua, na kateri je nastopila tudi Jennifer Lopez. Pevka naj bi za nastop prejela kar dva milijona dolarjev (1.728.182,77 evra), zdaj poročajo tuji mediji. Da je resnično očarala svate in opravičila svojo ceno, se je J. Lo med izvajanjem hitov, kot so Waiting for Tonight in Get Right, kar trikrat preoblekla.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Kot je razvidno s posnetka, objavljenega na družbenem omrežju X, je 56-letnica mladoporočencema tudi nazdravila in jima namenila nekaj lepih besed. "Naj bosta družini združeni na ta čudoviti dan in Bog naj vas vse blagoslovi," je povedala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Netra Mantena je hči Rame Rajuja Mantene, pomembne osebnosti v farmacevtski industriji. Njen sedanji mož Gadiraju pa je prav tako izjemno bogat podjetnik. Je soustanovitelj in glavni tehnološki direktor platforme za dostavo hrane, lani pa se je uvrstil na Forbesov seznam 30 pod 30.

Njuna razkošna štiridnevna poroka v Udaipurju se je začela 20. novembra in je bila polna nastopov, številnih plesalcev in pevcev, v večdnevno praznovanje pa je goste prvi večer uvedel priljubljeni DJ Tiësto.

Na seznamu gostov je bilo na desetine bollywoodskih zvezd, na vseh praznovanjih pa sta bila prisotna tudi Donald Trump mlajši in njegova partnerka Bettina Anderson. Med zabavo naj bi bila sproščena, v tradicionalnih indijskih oblačilih pa naj bi celo pred radovednimi očmi številnih zaplesala.

