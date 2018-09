Več podrobnosti o spolnem napadu, ki bremeni Cristiana Ronalda

Tuji mediji, kot sta Der Spiegel in La Republica sta že pred dnevi navajala, da si je Kathryn premislila in da o zadevi ne želi več molčati – želi doseči zadoščenje pravici in predvsem pomagati vsem ženskam, ki so doživele posilstvo bodisi s strani C. Ronalda ali kateregakoli drugega moškega. K temu naj bi jo med drugim spodbudilo tudi gibanje #MeTooter občutek, da je ženski glas danes vreden več kot v preteklosti in da ji bodo sodni organi zato pozorneje prisluhnili.

Spomnimo, 12. junij 2009 je bil tisti dan, ko naj bi se Cristiano in Kathryn spoznala na eni izmed lasvegaških zabav, po kateri sta se napotila v Ronaldovo hotelsko sobo. Tam naj bi prišlo do neprostovoljnega analnega spolnega odnosa, Kathryn pa naj bi zadevo večkrat poskušala ustaviti. Odnos naj bi bil nezaščiten, saj naj nogometaš pri sebi ne bi imel kondoma. Po končanem odnosu naj bi ji na kolenih priznal, da je v 99 odstotkih dober fant in da ne ve, kaj se je zgodilo s preostalim odstotkom.