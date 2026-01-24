Več sto filmskih osebnosti obsodilo nasilje nad protesniki v Iranu

V pismu so neodvisne mednarodne ustanove, filmske festivale ter kulturne in umetniške ustanove ter svetovno skupnost filmskih ustvarjalcev in umetnikov tudi pozvali k obsodbi zločinov iranskega režima, premisleku o odnosih z iranskimi uradnimi ustanovami ter podpori boju iranskega ljudstva za svobodo, dostojanstvo in človekove pravice.

Med podpisniki so med drugim grški filmski ustvarjalec Yorgos Lanthimos, francoski dramatik, romanopisec in režiser Florian Zeller ter francoska igralka Juliette Binoche. Kot poroča portal Variety, podpisniki prihajajo iz celotne svetovne filmske skupnosti, med njimi pa so tudi nekateri v izgnanstvu živeči iranski filmski ustvarjalci.

Javno pismo so filmske osebnosti napisale, ko je Iran pretreslo nasilje nad protestniki. Protesti v Iranu so se začeli 28. decembra lani med trgovci v iranskem glavnem mestu Teheran zaradi visokih življenjskih stroškov in se nato do 8. januarja razširili po vsej državi.