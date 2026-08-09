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Več sto ljudi pred cerkvijo čakalo Ronalda in Georgino, poroke ni bilo

Portugalska, 09. 08. 2026 12.06 pred enim dnevom 2 min branja 38

Avtor:
K.Z.
Katedrala v Funchalu

Že nekaj časa v javnosti krožijo govorice, da bosta pred oltar stopila nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova zaročenka Georgina. Poroka naj bi se zgodila ta konec tedna, več sto ljudi pa je želelo biti priča temu dogodku, zato so mladoporočenca čakali pred katedralo v Funchalu, mestu na Portugalskem. Zvezdnika sta ta čas uživala na jahti.

Kot poroča Jornal da Madeira, je več sto oboževalcev Cristiana Ronalda in Georgine Rodriguez čakalo pred katedralo v Funchalu, kjer naj bi se dolgoletni par poročil. V notranjosti je sicer res potekal poročni obred, a mladoporočenca nista bila zvezdnika, kar so kmalu ugotovili tudi čakajoči, namig, da nista pred oltarjem, pa je dala tudi Georgina, ki je ves ta čas objavljala na družbenem omrežju. Družina sicer te dni preživlja na jahti na Portugalskem.

Katedrala v Funchalu, kjer je množica čakala poroko Ronalda in Georgine.
Katedrala v Funchalu, kjer je množica čakala poroko Ronalda in Georgine.
FOTO: Profimedia

Da sta pred oltar stopila Nicole in Fabi, je pozneje z objavo razkrila kar katedrala, naslovili pa so tudi govorice o poroki zvezdnikov in gnečo pred katedralo. "Po velikem kaosu na ulici s številnimi novinarji in turisti nam je končno uspelo zapreti cerkev in praznovati," so zapisali ob fotografijah mladoporočencev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dogajanje je komentirala tudi Ronaldova sestra Elma Aveiro, ki je delila fotografijo množice, ki se je zbrala pred katedralo, in pripisala: "Nerealno!" Pozneje je objavila še videoposnetek zbranih in dodala: "Ljudje se ne zavedajo, da mediji nimajo vedno pravih informacij."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prve informacije, da naj bi nogometaš in vplivnica stopila pred oltar, so se pojavile pred tednom dni, ko je ena od portugalskih televizij pokazala domnevno vabilo na poroko. Čeprav naj bi zvezdniški par res načrtoval ta veliki korak, pa naj pred oltar ne bi stopila kmalu. Ronaldo se mora že v prihodnjih dneh vrniti na treninge kluba Al Nassr, s katerim ima pogodbo do leta 2027. Ker ima številne obveznosti, se tako velika poroka, kakršno naj bi imela, naj ne bi zgodila pred koncem leta ali še pozneje.

Razlagalnik

Funchal je glavno mesto avtonomne regije Madeira na Portugalskem in rojstni kraj Cristiana Ronalda. Mesto je znano po svoji bogati zgodovini, slikoviti arhitekturi in kot pomembno turistično središče v Atlantskem oceanu. Za Ronalda ima mesto poseben pomen, saj se je tam rodil in odraščal, v njem pa je tudi muzej, posvečen njegovi izjemni nogometni karieri.

Al Nassr je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov v Savdski Arabiji s sedežem v Rijadu. Ustanovljen je bil leta 1955 in ima dolgo zgodovino osvajanja državnih prvenstev ter pokalov. Klub je pridobil ogromno svetovno pozornost, ko je leta 2023 podpisal pogodbo s Cristianom Ronaldom, kar je sprožilo val prestopov številnih vrhunskih evropskih nogometašev v savdsko ligo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI38

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Cupko
10. 08. 2026 10.26
Moraš biti res usekan, da greš čakat, če se bosta poročila
Odgovori
+3
3 0
Pomladni cvet
10. 08. 2026 10.21
to se pa zgodi ko novice slišiš samo preko družbenih omrežij, polno neresnic
Odgovori
0 0
graf
09. 08. 2026 18.17
tut na Portugalskem imajo ovce ...
Odgovori
+7
7 0
Senzor
09. 08. 2026 18.07
Tudi slavni imajo pravico do zasebnega življenja. Paparaci in mediji prodajajo trače o slavnih ljudeh.
Odgovori
+3
4 1
stekeras
09. 08. 2026 16.49
Huda ta Giorgina, obline opasne wow
Odgovori
-1
4 5
jedupančpil
09. 08. 2026 15.42
lol
Odgovori
+2
3 1
Lock Down
09. 08. 2026 15.11
A so Crips, štalar, realist, zapirač... tudi čakali med množico? 🤣🤣🤣
Odgovori
+6
8 2
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 19.24
Ja....peljal jih je pa učitelj, ki je zalizal Ronalda v Stožicah
Odgovori
+1
3 2
Deep1
09. 08. 2026 14.37
Rolandooooooo! A je že svetovni prvak al še ni. 😆😆
Odgovori
+5
6 1
dark Cat
09. 08. 2026 14.35
Clanek tukaj 👉Ronaldo naj bi večno zvestobo obljubil še to soboto Madeira, 04. 08. 2026 20.02.....da tud kk vas novinar ni stal pred to cerkvijo😂😂
Odgovori
+3
3 0
proofreader
09. 08. 2026 14.34
Zdaj pa preverite, ali je na prvotni objavi dodan popravek in opravičilo.
Odgovori
+3
3 0
Jani.
09. 08. 2026 14.33
No ta je pa dobra🙃😄 Georgina je pa opasna😎
Odgovori
-2
1 3
dark Cat
09. 08. 2026 14.28
Verjetno je blo dost vplivnih osebkov vmes....
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
09. 08. 2026 14.27
😂😂😂........🤐🤐
Odgovori
0 0
Amor Fati
09. 08. 2026 14.21
Zato pa smo tam kjer smo. Ker se žal v veliki večini bol sekiramo za slavne ljudi, kot pa zase. In ravno zaradi tega, ker se bolj sekiramo za slavne ljudi kot pa zase, nas slavni ljudje lahko obračajo. Pač imajo na sebi nek sijaj, ki nas privlači. Brez tega sijaja, so isti kot mi, prav nič drugačni, navadni smrtniki. S tem sijajem so pa zal marsikomu najpomembnejši osebki na svetu.
Odgovori
+6
6 0
anabanana
09. 08. 2026 14.21
Pa kdo še verjame medijem🫣
Odgovori
+1
1 0
galeon
09. 08. 2026 14.07
Beeeeeee
Odgovori
+12
12 0
Medo888
09. 08. 2026 13.58
But....št narod 😁
Odgovori
+9
10 1
JAZsemTI
09. 08. 2026 13.56
Ljudje so kot muhe, ki letajo na vsako figo😏
Odgovori
+7
8 1
Življenje ni potica
09. 08. 2026 13.39
Vso srečo Nicole in Fabi.
Odgovori
+2
3 1
Senca6
09. 08. 2026 13.30
kake ovce hahahaha
Odgovori
+13
13 0
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