Več sto ljudi pred cerkvijo čakalo Ronalda in Georgino, poroke ni bilo

Kot poroča Jornal da Madeira, je več sto oboževalcev Cristiana Ronalda in Georgine Rodriguez čakalo pred katedralo v Funchalu, kjer naj bi se dolgoletni par poročil. V notranjosti je sicer res potekal poročni obred, a mladoporočenca nista bila zvezdnika, kar so kmalu ugotovili tudi čakajoči, namig, da nista pred oltarjem, pa je dala tudi Georgina, ki je ves ta čas objavljala na družbenem omrežju. Družina sicer te dni preživlja na jahti na Portugalskem.

Katedrala v Funchalu, kjer je množica čakala poroko Ronalda in Georgine. FOTO: Profimedia

Da sta pred oltar stopila Nicole in Fabi, je pozneje z objavo razkrila kar katedrala, naslovili pa so tudi govorice o poroki zvezdnikov in gnečo pred katedralo. "Po velikem kaosu na ulici s številnimi novinarji in turisti nam je končno uspelo zapreti cerkev in praznovati," so zapisali ob fotografijah mladoporočencev.

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Dogajanje je komentirala tudi Ronaldova sestra Elma Aveiro, ki je delila fotografijo množice, ki se je zbrala pred katedralo, in pripisala: "Nerealno!" Pozneje je objavila še videoposnetek zbranih in dodala: "Ljudje se ne zavedajo, da mediji nimajo vedno pravih informacij."

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Prve informacije, da naj bi nogometaš in vplivnica stopila pred oltar, so se pojavile pred tednom dni, ko je ena od portugalskih televizij pokazala domnevno vabilo na poroko. Čeprav naj bi zvezdniški par res načrtoval ta veliki korak, pa naj pred oltar ne bi stopila kmalu. Ronaldo se mora že v prihodnjih dneh vrniti na treninge kluba Al Nassr, s katerim ima pogodbo do leta 2027. Ker ima številne obveznosti, se tako velika poroka, kakršno naj bi imela, naj ne bi zgodila pred koncem leta ali še pozneje.