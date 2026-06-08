Več tisoč evrov za stol, na katerem je sedela Taylor Swift

Česarkoli se dotakne Taylor Swift, se spremeni v zlato, tudi če se preprosto usede na stol med tekmo lige NBA. Na dražbi se je namreč znašel stol, na katerem je slavna pevka sedela med tretjo finalno tekmo med ekipama Cleveland Cavaliers in New York Knicks. Začetna cena je bila nastavljena na okrog 100 evrov, a se je hitro povzpela na 6.000 evrov.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi Profimedia

Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi Profimedia

Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi Profimedia

Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi Profimedia

Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi Profimedia

Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi Profimedia

Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi Profimedia

Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi Profimedia















Organizatorji so sicer po tekmi na dražbo dali več stolov, ki so bili v lasti dvorane Rocket Arena. Vsak stol ima kot kos športno-popkulturne zgodovine tudi certifikat, da je na njem dejansko sedel določen zvezdnik. Naprodaj so tako tudi sedež LeBrona Jamesa, ki je trenutno na voljo za slaba 2 tisočaka, stol Bena Stillerja, Machine Guna Kellyja, Kylie Jenner in Timothéeja Chalameta pa trenutno kotirajo še pod 500 evri.

Stol na katerem je sedela Taylor Swift FOTO: Instagram