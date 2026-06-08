Več tisoč evrov za stol, na katerem je sedela Taylor Swift

Česarkoli se dotakne Taylor Swift, se spremeni v zlato, tudi če se preprosto usede na stol med tekmo lige NBA. Na dražbi se je namreč znašel stol, na katerem je slavna pevka sedela med tretjo finalno tekmo med ekipama Cleveland Cavaliers in New York Knicks. Začetna cena je bila nastavljena na okrog 100 evrov, a se je hitro povzpela na 6.000 evrov.
Organizatorji so sicer po tekmi na dražbo dali več stolov, ki so bili v lasti dvorane Rocket Arena. Vsak stol ima kot kos športno-popkulturne zgodovine tudi certifikat, da je na njem dejansko sedel določen zvezdnik. Naprodaj so tako tudi sedež LeBrona Jamesa, ki je trenutno na voljo za slaba 2 tisočaka, stol Bena Stillerja, Machine Guna Kellyja, Kylie Jenner in Timothéeja Chalameta pa trenutno kotirajo še pod 500 evri.
Zanimivo je, da so dražitelji naprodaj ponudili tudi stol zaročenca slavne Taylor Swift, ki pa zaenkrat še ni požel večje pozornosti. Najvišja ponudba za sedež Travisa Kelceja namreč trenutno znaša dobrih 500 evrov. Kljub temu da je stol priljubljene glasbenice zaenkrat vreden več kot vsi ostali skupaj, bo dražba trajala še skoraj cel teden, tako da končni izkupiček ostaja odprt.
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