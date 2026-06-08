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Tuja scena

Več tisoč evrov za stol, na katerem je sedela Taylor Swift

New York, 08. 06. 2026 16.34 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A. P.
Taylor Swift in Travis Kelce

Oboževalci Taylor Swift znova dokazujejo, da so za spominek svoje glasbene ikone pripravljeni na široko odpreti denarnice. Na dražbi so namreč ponudili zložljivi stol, na katerem je zvezdnica sedela na tekmi lige NBA, in cena je hitro poletela v zneske s tremi ničlami.

Česarkoli se dotakne Taylor Swift, se spremeni v zlato, tudi če se preprosto usede na stol med tekmo lige NBA. Na dražbi se je namreč znašel stol, na katerem je slavna pevka sedela med tretjo finalno tekmo med ekipama Cleveland Cavaliers in New York Knicks. Začetna cena je bila nastavljena na okrog 100 evrov, a se je hitro povzpela na 6.000 evrov.

Organizatorji so sicer po tekmi na dražbo dali več stolov, ki so bili v lasti dvorane Rocket Arena. Vsak stol ima kot kos športno-popkulturne zgodovine tudi certifikat, da je na njem dejansko sedel določen zvezdnik. Naprodaj so tako tudi sedež LeBrona Jamesa, ki je trenutno na voljo za slaba 2 tisočaka, stol Bena Stillerja, Machine Guna Kellyja, Kylie Jenner in Timothéeja Chalameta pa trenutno kotirajo še pod 500 evri.

Stol na katerem je sedela Taylor Swift
Stol na katerem je sedela Taylor Swift
FOTO: Instagram

Zanimivo je, da so dražitelji naprodaj ponudili tudi stol zaročenca slavne Taylor Swift, ki pa zaenkrat še ni požel večje pozornosti. Najvišja ponudba za sedež Travisa Kelceja namreč trenutno znaša dobrih 500 evrov. Kljub temu da je stol priljubljene glasbenice zaenkrat vreden več kot vsi ostali skupaj, bo dražba trajala še skoraj cel teden, tako da končni izkupiček ostaja odprt.

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KOMENTARJI4

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Anion6anion
08. 06. 2026 17.39
A bo tip vohal njeno izteklo tekočino
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0 0
Amor Fati
08. 06. 2026 17.36
Bral sem o tem kako lepše zenske od nje, preko onlifensa in kar preko twiterja, prodajajo svoje rabljene spodnje hlačke in modrčke. Ne vem kaj je tolk posebnega na njej, da je vredna tega.
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0 0
Watcherman
08. 06. 2026 17.02
Takoj bi ga imel ženska je čudovita.Lp
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0 0
Mr Nobady
08. 06. 2026 17.27
Podobno najdeš na vsakem vogalu.
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0 0
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