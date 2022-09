Več tisoč ljudi vdrlo na koncert priljubljenega raperja

Na koncert priljubljenega raperja je po poročanju čilske policije vdrlo več tisoč ljudi brez vstopnic, ki so s pomočjo sile na prizorišče stekli skozi vrata mimo varnostnikov. Minister je po incidentu kritiziral organizatorje, ker niso poskrbeli za varnost, medtem ko se ti branijo, da so ravnali po predpisih, ob tem pa, zaradi nedavnega povečanja kriminala v državi, varnostne ukrepe še okrepili.

icon-expand Oboževalci so vdrli na koncert Daddyja Yankeeja. FOTO: Profimedia

V torek je približno 4000 ljudi skušalo vdreti na koncert portoriškega raperja Daddyja Yankeeja, poroča tamkajšnja policija, ki je morala posredovati z vodnim topom. Množica je, da bi si zagotovila mesto na koncertu, podrla pregrade ter napadla osebje in avtomobile, kar prikazujejo tudi posnetki, ki so bili objavljeni na družbenih omrežjih. Ljudje, ki niso imeli karte za koncert na stadionu v Santiagu, so namreč na prizorišče tekli skozi vrata mimo varnostnikov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po poročanju lokalnih medijev se s kazenskimi ovadbami soočata dve podjetji, ki sta na koncertu skrbeli za varnost. Oglasil se je tudi čilski minister Eduardo Vergara, ki vodi oddelek za preprečevanje kriminala. Dejal je, da je morala namesto organizatorjev vskočiti čilska policija, ki je poskrbela za varnost, in dodal, da bodo izvedli preiskavo o tem, ali so organizatorji izpolnjevali varnostne zahteve. Podjetje Bizarro Live Entertainment, ki je koncert organiziralo, se je v izjavi za javnost branilo, da so vse izvedli po strogih varnostnih predpisih. Pravijo, da so podvojili število delavcev, da bi se ti lahko soočili z valom nasilja in kriminala, ki so ga bili v zadnjem času deležni na množičnih dogodkih v državi, vključno z organiziranimi skupinami, ki ponarejajo vstopnice in pred vrati izvajajo načrtovan pritisk.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke