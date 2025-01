Večino mladih žensk odbijajo moški, ki poslušajo podkast Joea Rogana

OGLAS

Ženske so spregovorile. The Joe Rogan Experience Eden izmed najbolj popularnih podkastov na svetu, s katerim voditelj Joe Rogan domnevno zasluži več kot 100.000 evrov na epizodo, se, kot kaže, ne ujema s preferencami mnogih mladih žensk. V nedavni raziskavi organizacije Change Research, ki je anketirala 1033 udeležencev, starih od 18 do 34 let, da bi analizirala njihova politična stališča, želje po zmenkih in druge dejavnike, je namreč kar 55 odstotkov anketirank poslušanje podkasta The Joe Rogan Experience pri potencialnih moških partnerjih označilo kot odbijajočo lastnost.

Joe Rogan FOTO: Profimedia icon-expand

Joe Rogan je znan po svojih odkritjih in včasih, po mnenju nekaterih, kontroverznih pogledih na različne teme, vključno s politiko in kulturo. V svojem podkastu gosti ljudi z različnih področij, kot so komiki, znanstveniki in politiki. Vendar so Roganova stališča in mnenja nekaterih njegovih gostov naletela na številne kritike, to pa, kot kaže, odbija predvsem žensko občinstvo.

Margot Robbie FOTO: Profimedia icon-expand

Raziskava je sicer razkrila še druge zanimive razlike v zmenkarskih preferencah med moškimi in ženskami. 53 odstotkov žensk je na primer dejalo, da bi jih odbijalo, če bi njihov partner zavrnil ogled filma Barbie. Taisti film je sicer ravno Joe Rogan branil pred kritiki, ki so ga označili za "prebujenega". Po njegovem mnenju gre le za zabaven in komičen film o lutkah.