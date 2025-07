Večmilijonska poroka: usodni da dahnila hčerka pokojnega Steva Jobsa

Zaobljube sta si izmenjala v cerkvi St. Michael's Church v vasici Great Tew, ki se je za konec tedna po besedah domačinov spremenila "v prepovedano območje, preplavljeno z agenti tajne službe in moškimi, ki so videti, kot da delajo za FBI". Med devetimi nevestinimi družicami, ki so nosile rdeče satenaste obleke, je bila tudi hči Brucea Springsteena. Po besedah neimenovanega vira je bila to "poroka visoke družbe, kakršne do sedaj še ni bilo".

27-letna Eve in leto mlajši Harry sta svojo romanco potrdila med olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024, kjer je britanski atlet osvojil zlato medaljo v ekipnem preskakovanju ovir s konji. Sestajati naj bi se začela dve leti prej.