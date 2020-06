Večni šarmer Tom Jones slavi 80 let

Svetovno znani glasbenik Tom Jones, ki se je lani ustavil tudi v Ljubljani, danes praznuje 80 let. V več kot 50-letni glasbeni karieri je nanizal številne uspešnice, se spretno preizkusil v različnih žanrih in plodno sodeloval s priznanimi glasbeniki, od Elvisa Presleyja do skupine The Cardigans.

Thomas Jones Woodward se je 7. junija 1940 rodil v valižanskem mestu Pontypridd. Njegov oče je družino preživljal z delom v rudniku. Pri petnajstih letih je pustil šolo in začel nastopati v nočnih klubih, čez dan pa je opravljal razna priložnostna dela. Glasbeno kariero je začel kot bobnar v zasedbah The Senators in The Playboys. Nase je prvič opozoril leta 1965 s pesmijo It's Not Unusual, kmalu zatem pa s skladbo What's New Pussycat z istoimenskega filma.

icon-expand Večni šarmer iz Walesa je svojo glasbeno pot pričel kot bobnar. FOTO: Profimedia

V naslednjih letih je postal mednarodno poznan predvsem zaradi čustvene interpretacije melodij, kot so Green, Green Grass of Home, Thunderball, Deliahin She's A Lady. Kasneje je njegova priljubljenost usahnila, zato je nastopal v Las Vegasu. Vrnil se je leta 1987 z uspešnico A Boy From Nowhere.Poseben uspeh je dosegel z albumom Reload iz leta 1999, na katerem sta skladbi Sex Bomb in Mama Told Me Not to Come, ki je s petimi milijoni izvodov postal najbolje prodajani album v pevčevi karieri.

icon-expand 34. rojstni dan je praznoval v Vegasu, družbo so mu delali tudi Liberace, Sonny Bono, Dionne Warwick, Joan Rivers in Debbie Reynolds. FOTO: Profimedia

Že od začetka kariere so Toma Jonesa zanimali različni žanri, a njegova prva ljubezen je bil vselej pristni soul. Kot piše na glasbenikovi spletni strani, so navkljub njegovi več kot pol stoletja dolgi karieri glasbene kritike, tako produkcijsko kot izvedbeno, posebej navdušili njegovi zadnji trije albumi: Long Lost Suitcase (2015), Spirit in The Room (2012) in Praise & Blame(2010). Sicer je skupaj izdal več kot 40 albumov, 20 video albumov ter 16 kompilacij, v karieri pa je prodal več kot 100 milijonov albumov. Sodeloval je tudi s številnimi glasbeniki, kot so Paula Anka, Elvis Presley, Van Morrison in Robbie Williams.

icon-expand Januarja lani je navdušil tudi v ljubljanskih Stožicah. FOTO: Miro Majcen