Vedela je, da se bosta poročila, ko ji je zapel na karaokah

"Najina prijateljica Chloe Grace Moretz je organizirala sodoben zmenek na slepo," je začela. V tem času je bila Chloe v razmerju z Brooklynom Beckhamom – Meghan pa ga takrat, kot je zatrdila sama, še ni poznala. Vsi skupaj so odšli na zmenek na bowling. Tam sta Moretzova in Bechkam poskušala Trainorjevo in Sabaro prepričati, naj se poljubita, vendar glasbenica ni želela hiteti.

"Potem pa sem pogledala mojega varnostnika in mu rekla naj odide. In to je Darylu dalo vedeti, da gre zares," se je pošalila. Vendar tudi takrat še niso preskočile iskrice – dokler se ni Sabara odločil, da bo Trainorjevi zapel na karaokah. "Pel mi je Elton Johnovo pesem Your song," se je spominjala z nasmehom. "Je nekaj posebnega. Še nikoli nisem srečala njemu enakega in mislila sem si 'poročila se bom s tabo'," je zaključila romantično pripoved.