Voditelj Jimmy Kimmel je maja 2017 v svoji oddaji na ABC s tresočim glasom in solzami na očeh povedal, da je postal oče sinčku, toda njegovo življenje je viselo na nitki. Takoj ob rojstvu je sin William Billy po rojstvu začel postajati vijoličaste barve, po preiskavah pa so ugotovili, da ima srčno napako. Zdravniki so lahko dovolj hitro ukrepali in uspešno operirali takrat tri dni starega dojenčka.

Zdaj sta minili dve leti in deček je ravno v teh dneh praznoval rojstni dan. Ob tej lepi priložnosti je objavil navihano fotografijo in se zraven še enkrat zahvalil vsem, ki so mu pomagali: "Srečen drugi rojstni dan, naš mali mož Billy. Vedno bomo hvaležni medicinskim sestram in zdravnikom, ki so rešili njegovo življenje, hvala tudi vsem, ki so molili in pošiljali pozitivna sporočila."