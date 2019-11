Vedno ko prestopi prag doma trepeta za svoje življenje

"Z veseljem bi se odselila iz Mehike, ampak tukaj imam družino, delo ... to govorim z veliko žalostjo v srcu," je Claudia Álvarezpovedala za mehiške medije. 38-letna zvezdnica telenovel, ki z možem Billyjem Rovzarjem pričakujete prvega otroka - deklico, ne more verjeti, da je njena država postala tako zelo nevarna in da je vse več kriminala:

"Zavedam se, da moramo o naši Mehiki govoriti le najboljše in da se naša dežela lahko pohvali s čudovitimi stvarmi. Ne obsojajte me zaradi tega, ampak živimo pravi pekel. Ni osebe, ki ne bi odšla od doma in ne bi rotila Boga, da se vrne živa. Ali recimo, da se tvoji družini ne bo nič zgodilo. Svetu primanjkuje občutljivosti, poguma in človečnosti, kar se me dotakne, ne morem verjeti, da je lahko na tem svetu toliko zlobe. So družine, ki živijo v toksičnem, destruktivnem okolju, mislim, da je od tu izvor vsega zla."