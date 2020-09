'Vedno sem imela ljubosumne partnerje, ki so želeli vplivati na moje življenje'

Le še nekaj dni je do premiere dokumentarnega filma o življenju bogate dedinje Paris Hilton, kjer je spregovorila o podrobnostih, ki jih do zdaj še z nikomer ni delila. Med drugim je priznala tudi, kako so nanjo vplivala toksična razmerja, ki jih je imela z nekdanjimi partnerji.

39-letna Paris Hilton je ob promociji prihajajočega dokumentarnega filma že spregovorila o internatu v Utahu, ki ga je obiskala kot najstnica. Na to obdobje pa jo še vedno spremljajo boleči spomini, ker se je osebje neprimerno obnašalo. Njihovo vedenje je z leti začela dojemati kot nekaj običajnega, zato je začela fizično, verbalno in čustveno nasilje sprejemati kot nekaj vsakdanjega. "Imela sem več nasilnih partnerjev," je za revijo People povedala plavolaska, "Imeli so me na vrvici, nadzorovali so moje življenje in se agresivno obnašali. Morala sem živeti življenje, ki ga nihče ne bi smel."Nadaljevala je: "Tako sem se navadila nasilnega obnašanja v internatu, da se mi je zdelo obnašanje partnerjev normalno."

icon-expand Paris Hilton ni imela le slabe izkušnje v internatu, ampak tudi v romantičnih razmerjih. FOTO: Profimedia

Vsak dan je sledil nekemu vzorcu. "Vsi so se zdeli tako prijetni fantje in šele kasneje so pokazali pravi obraz. Bili so ljubosumni in skušali so vplivati na moje življenje. Prišlo je do te točke, da so me fizično, verbalno in čustveno zlorabljali."