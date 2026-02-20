Erica Danea niso oboževali le gledalci serije, temveč tudi njegovi zvezdniški soigralci. Ob njegovi smrti, ki je pretresla številne, se tako na družbenih omrežjih zdaj vrstijo čustvena sporočila, s katerimi se zvezdniki poslavljajo od priljubljenega zdravnika Marka Sloana.

Ekipa serije Talenti v belem FOTO: Instagram

Glavna igralka serije Ellen Pompeo, ki igra glavno vlogo Meredith Grey, je ob slovesu razkrila, da sta imela odličen odnos in da ga bo močno pogrešala. "Rada te imam in resnično sem ponosna nate. V čast mi je, da danes lahko govorim o tebi," je zapisala in priznala, da se še danes spominja dne, ko je prvič prišel na snemanje serije. "Spomnim se, ko je vstopil kot dr. McSteamy in da sva imela takojšnjo kemijo. Takoj sem se zaljubila vanj," je dodala. Povedala je še, da mu je v trenutku, ko je izvedela za njegovo diagnozo ALS, poslala sporočilo, da je vedno na voljo za pogovor, in da jo je zvezdnik le 30 sekund kasneje poklical.

Patrick Dempsey in Eric Dane v seriji Talenti v belem. FOTO: Profimedia

Tudi Patrick Dempsey je mesec dni pred njegovo smrtjo javno spregovoril o njegovi bitki z ALS. V intervjuju za Parade v januarju je dejal, da sta se s soigralcem dopisovala nekaj tednov prej in da mu je diagnoza skorajda onemogočila snemanje nove serije. "Zelo mu je težko, a sam se trudim ostati v stiku z njim in ga spremljati, kako mu je," je pojasnil in poudaril, da je zelo pogumen. "On je tako čudovito človeško bitje. Ima sijajen smisel za humor in tako je inteligenten. Vedno sem užival v sodelovanju in druženju z njim," je še dodal Dempsey, s čimer je osvetlil ne le zvezdnikovo težko situacijo, ampak tudi njegove izjemne človeške lastnosti, ki so kljub bolezni ostale nespremenjene.

Eric Dane je igral enega najbolj priljubljenih likov serije Talenti v belem. FOTO: Profimedia

Na Instagramu sta se odzvala tudi Kevin McKidd, ki v seriji igra dr. Owena Hunta, in Sarah Drew, znana kot dr. April Kepner. "Počivaj v miru, prijatelj," sta zapisala vsak na svojem profilu in delila skupne fotografije.

Od prijatelja se je poslovil tudi Kevin McKidd. FOTO: Instagram

Jesse Williams je mislil, da se bo z nekdanjim soigralcem še uspel srečati na podelitvi nagrad Emmy septembra 2025 ob 20. obletnici serije, a je moral Dane izpustiti dogodek, ker je nedolgo pred ceremonijo padel in si razbil glavo. Williams je zato nagrade podeljeval sam, obenem pa pohvalil svojega igralskega kolega. "Oboževal sem delati z njim. Na ekranu in zunaj njega, on je moj brat," je dejal.

Igralec se je poslovil 19. februarja, na dan, na katerega je leta 2006 prvič zaigral svoj prepoznavni lik. Slovo zvezdnika, ki je umrl v 54. letu starosti zaradi bolezni ALS, se je torej zgodilo na 20. obletnico trenutka, ko je prvič stopil v čevlje slavnega zdravnika, ki ga je igral kar sedem sezon. Diagnozo ALS je javnosti razkril aprila 2025, vse od takrat pa se je trudil, da bi ljudi čim bolj ozaveščal o tej neozdravljivi bolezni. Zapustil je ženo Rebecco Gayheart in dve hčerki, Billie in Georgio. "Zelo ga bomo pogrešale in se ga za vedno z ljubeznijo spominjale. Oboževal je svoje oboževalce in bil hvaležen za vso njihovo ljubezen in podporo," so še zapisale ob novici, da je umrl.