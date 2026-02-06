Vedno zabavni Snoop Dogg navdušuje v Milanu

V Milanu se bodo danes začele zimske olimpijske igre in prebivalci poleg svetovno znanih in uspešnih športnikov na ulicah v teh dneh tako lahko srečajo tudi številne znane obraze. Eden izmed njih je tudi priljubljeni Snoop Dogg, ki je že leta velik podpornik in ambasador ameriških športnikov.
Vedno zabavni raper tako že skrbi za nasmeške na ustih mimoidočih, ko v svojem prepoznavnem slogu in nič kaj nevpadljivo oblečen raziskuje lepote italijanske prestolnice mode. Pri četrtkovem častnem sprehodu z olimpijsko baklo v roki so se mu pridružili znani obrazi, kot so kuhar Davide Oldani, novinarka in voditeljica Monica Maggioni ter ustvarjalka vsebin Ludovica Tomasoni. Nato si je privoščil tudi okrepčilo v eni od restavracij s hitro prehrano.
Kasneje se je preizkusil celo v balinanju skupaj z Mariom Lopezom, igralcem, znanim po vlogi Slaterja v filmu Mulci. Ko je med snemanjem izjave za enega od tujih medijev naletel na prikupne majhne psičke, jih je seveda moral pozdraviti. "Ta pes je videti kot jaz! Sem mogoče Italijan? Zagotovo sem Italijan," se je pošalil in s tem nasmejal tako lastnico psov kot tudi mimoidoče. Po posnetkih sodeč je očitno, da se 54-letnik v Italiji zelo zabava.
Rap je glasbeni žanr, ki se je razvil v ZDA v 70. letih 20. stoletja, predvsem v afroameriških in latinskoameriških skupnostih New Yorka. Značilnost rapa je ritmično recitiranje besedil (imenovano 'flow'), ki se izvaja ob spremljavi glasbe, pogosto temelječe na sampliranju ali elektronskih ritmih. Rap je postal ključni element hip hop kulture, ki vključuje tudi DJ-anje, grafitiranje in breakdance.
Vloga veleposlanika ameriške olimpijske ekipe se je skozi leta spreminjala in ni nujno vezana na eno samo osebo ali funkcijo. Snoop Dogg, kot je omenjeno v članku, je ambasador ameriških športnikov, kar nakazuje na njegovo podporo in promocijo. V preteklosti so vlogo ambasadorjev pogosto opravljali znani športniki, trenerji ali javne osebnosti, ki so promovirali olimpijske vrednote in ameriško udeležbo na igrah.
Balinanje je natančna igra z žogo, ki se igra na posebej pripravljeni površini, imenovani balinišče. Cilj igre je z metanjem svojih balinov čim bližje manjšemu ciljnemu kamnu (imenovanemu 'pujs' ali 'kožl') zadeti ali potisniti nasprotnikove baline. Obstaja več različic balinanja, vključno s francoskim balinanjem ('boules') in britanskim balinanjem ('bowls'), ki se razlikujejo po vrsti žog in pravilih.
