Tuja scena

Vedno zabavni Snoop Dogg navdušuje v Milanu

Milano, 06. 02. 2026 15.30 pred 40 minutami 1 min branja 4

Avtor:
K.A.
Snoop Dogg

Snoop Dogg od nekdaj slovi po svoji humorni naravi. Priljubljeni zvezdnik s svojim humorjem redno navdušuje svoje oboževalce, zdaj pa za nasmeške na ustih skrbi tudi v Italiji. Raper je stalni spremljevalec ameriških športnikov, zato se v Milanu mudi v sklopu zimskih olimpijskih iger. A seveda si je vzel čas tudi za pohajkovanje po prestolnici mode, nekaj okrepčila v restavraciji s hitro prehrano in seveda pozdravljanje navdušenih mimoidočih.

V Milanu se bodo danes začele zimske olimpijske igre in prebivalci poleg svetovno znanih in uspešnih športnikov na ulicah v teh dneh tako lahko srečajo tudi številne znane obraze. Eden izmed njih je tudi priljubljeni Snoop Dogg, ki je že leta velik podpornik in ambasador ameriških športnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vedno zabavni raper tako že skrbi za nasmeške na ustih mimoidočih, ko v svojem prepoznavnem slogu in nič kaj nevpadljivo oblečen raziskuje lepote italijanske prestolnice mode. Pri četrtkovem častnem sprehodu z olimpijsko baklo v roki so se mu pridružili znani obrazi, kot so kuhar Davide Oldani, novinarka in voditeljica Monica Maggioni ter ustvarjalka vsebin Ludovica Tomasoni. Nato si je privoščil tudi okrepčilo v eni od restavracij s hitro prehrano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kasneje se je preizkusil celo v balinanju skupaj z Mariom Lopezom, igralcem, znanim po vlogi Slaterja v filmu Mulci. Ko je med snemanjem izjave za enega od tujih medijev naletel na prikupne majhne psičke, jih je seveda moral pozdraviti. "Ta pes je videti kot jaz! Sem mogoče Italijan? Zagotovo sem Italijan," se je pošalil in s tem nasmejal tako lastnico psov kot tudi mimoidoče. Po posnetkih sodeč je očitno, da se 54-letnik v Italiji zelo zabava.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Rap je glasbeni žanr, ki se je razvil v ZDA v 70. letih 20. stoletja, predvsem v afroameriških in latinskoameriških skupnostih New Yorka. Značilnost rapa je ritmično recitiranje besedil (imenovano 'flow'), ki se izvaja ob spremljavi glasbe, pogosto temelječe na sampliranju ali elektronskih ritmih. Rap je postal ključni element hip hop kulture, ki vključuje tudi DJ-anje, grafitiranje in breakdance.

Vloga veleposlanika ameriške olimpijske ekipe se je skozi leta spreminjala in ni nujno vezana na eno samo osebo ali funkcijo. Snoop Dogg, kot je omenjeno v članku, je ambasador ameriških športnikov, kar nakazuje na njegovo podporo in promocijo. V preteklosti so vlogo ambasadorjev pogosto opravljali znani športniki, trenerji ali javne osebnosti, ki so promovirali olimpijske vrednote in ameriško udeležbo na igrah.

Balinanje je natančna igra z žogo, ki se igra na posebej pripravljeni površini, imenovani balinišče. Cilj igre je z metanjem svojih balinov čim bližje manjšemu ciljnemu kamnu (imenovanemu 'pujs' ali 'kožl') zadeti ali potisniti nasprotnikove baline. Obstaja več različic balinanja, vključno s francoskim balinanjem ('boules') in britanskim balinanjem ('bowls'), ki se razlikujejo po vrsti žog in pravilih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Olimpijski športniki kot manekeni po milanski modni brvi

Veščec
06. 02. 2026 16.10
tega Snoopyja,je pa vsepovsod dost,pa to
Odgovori
0 0
FejsBrukica
06. 02. 2026 15.54
A ni pred dnevi izgubil edinega, 10-mesečnega vnuka? Hm…
Odgovori
0 0
asdfghjklč
06. 02. 2026 15.41
En največjih rasistov.
Odgovori
-1
0 1
Badum Badum
06. 02. 2026 15.54
Zato je pa Martha Stewart njegova dobra prijateljica
Odgovori
0 0
bibaleze
